Trends Podcast met Mark van Baal (Follow This): de groene aandeelhouder die oliebedrijven op de knieën krijgt

In deze aflevering is Mark van Baal te gast. Hij is aandeelhoudersactivist en oprichter van de ngo Follow This. Daarmee is hij in het kapitaal gestapt van 's werelds grootste oliebedrijven om hen als aandeelhouder te dwingen om de energietransitie in te zetten. De oliemajors kunnen het akkoord van Parijs maken of kraken, aldus van Baal.

