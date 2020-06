Elke dinsdag en donderdag is er een nieuwe Trends Podcast met interviews over ondernemen, economie, financiën en andere maatschappelijke thema's. In deze aflevering spreken we met Joachim De Vos, toekomstdenker en CEO van Tomorrow Lab en Living Tomorrow. Hij helpt bedrijven om toekomstscenario's uit te stippelen en hun business voor te bereiden op alle mogelijke scenario's.

Wanneer Joachim De Vos bij een bedrijf binnenkomt, steekt hij als volgt van wal: "Stel dat ik uit de toekomst kom. Ik weet hoe de toekomst eruit ziet. Je mag mij drie vragen stellen. Welke vragen zou je mij stellen over jouw business?"

Zo capteert hij de meest cruciale vragen, de vragen waar ondernemers 's nachts van wakker liggen. Hij gaat die vragen niet beantwoorden, want hij komt natuurlijk niet echt uit de toekomst en niemand kan de toekomst voorspellen.

Hij geeft bedrijven wel een methodologie om over de toekomst na te denken. De bedoeling is dat er een viertal mogelijke toekomstscenario's worden opgesteld. In elk scenario heeft het bedrijf sterktes en zwaktes. Als die scenario's bekend zijn, kunnen bedrijven aan hun zwaktes werken en zich beter voorbereiden op een toekomst die niet vast ligt. Zijn belangrijkste tip voor organisaties: "Wees niet bang van onzekerheid. Omarm die onzekerheid."

Een weerman die zegt: Het kan vriezen, het kan dooien. Hebben we daar veel aan? "Het weer van morgen kan u met 85 procent zekerheid voorspellen. Als iemand het weer binnen twee jaar of binnen 50 jaar voorspelt, dan weet iedereen dat dat onzin is. Maar het zou wel interessant zijn om eens te proberen het weerbericht voor 2 augustus 2070 te proberen samen te stellen. Dan moet je rekening gaan houden met de klimaatopwarming. Gaan wij nog regenbuien hebben? Gaat er een verschuiving van de seizoenen gebeurd zijn? Niemand die met zekerheid dat beeld kan schetsen."

