Deze aflevering is het tweede deel van een gesprek met Mathieu Segers over Europese Politiek. Segers is hoogleraar hedendaagse Europese geschiedenis en integratie aan de Universiteit van Maastricht en gastheer van een podcast over Europese zaken, genaamd Café Europa.

We kijken in deze tweede aflevering van de Trends Podcast met Mathieu Segers vooruit naar hoe de huidige beleidsvoorstellen de EU op de lange termijn vorm zullen geven. Zal Europa zich ontwikkelen tot een nieuw machtsblok met een eigen model dat tegengewicht biedt voor die andere twee machtsblokken, de VS of China? Komt er een Europees alternatief voor andere wereldmachten, of blijft de Europese Unie hangen in de Angelsaksische invloedsfeer?

Maar eerst pikken we de draad op van de vorige aflevering. In het eerste deel spraken we over de eerste coronamaatregelen die de EU begin april nam en het Frans-Duitse voorstel voor een Europees herstelfonds. Dat herstelfonds moet de Europese Unie een economisch herstel op de lange termijn bezorgen. Frankrijk en Duitsland hebben een alvast een eerste voorzet gegeven. In navolging daarvan kwam de Europese Commissie met een herstelstrategie. Het is de bedoeling dat de Europese regeringsleiders daarover de komende weken en maanden een akkoord zullen bereiken.

