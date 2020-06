In deze aflevering praat Georgette Boele ons bij over de ontwikkelingen op de goudbeleggingsmarkt. Als specialiste in edelmetalen en valuta bij ABN AMRO is zij daar geknipte persoon voor.

Georgette Boele neemt ons mee door de eerste weken van de corona-crisis waarin de goudprijs hevig schommelde. Ze legt de achterliggende dynamieken uit en vertelt welke beleggers zorgden voor die prijsschommelingen. Daarnaast nuanceert ze een aantal mythes over goud als veilige haven of goud als ultieme bescherming tegen inflatie. Het hangt namelijk van tal van andere factoren af of goud die rol op zich kan nemen. Verder legt Georgette Boele uit hoe goud zich verhoudt tegenover de dollar en tegenover de rente, twee cruciale drijfveren die goudbeleggers best altijd in de gaten houden.

Ten slotte geeft Boele ons inkijk in de psyche van de verschillende types goudbeleggers en de redenen waarom die goud kopen. Voor de ene is dat om ze denkt dat de wereld instort, voor de andere omdat hij gewoon denkt dat de goudprijs omhoog zal gaan.

