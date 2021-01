In deze aflevering spreken we met Alain De Taeye, een van de weinige Belgen die impact heeft gehad op het leven van miljarden mensen wereldwijd.

Alain De Taeye is een technologie- en ondernemerspionier avant la lettre. In de jaren 80 stond De Taeye mee aan de wieg van de digitale kaarten. 'Vandaag zijn die de normaalste zaak van de wereld, maar toen leek het meer science fiction dan wat anders', zegt hij.

De eerste toepassing waar hij mee op de proppen kwam, was een kaart die zorgde voor een efficiëntere krantenbedeling. In de decennia daarna ontwikkelde Alain De Taeye met zijn bedrijf tal van andere toepassingen en verbeterde hij jaar na jaar de kwaliteit van zijn kaarten. 'Maar een kaartenmaker is nooit klaar', zegt hij. Kaarten worden steeds nauwkeuriger, vollediger en actueler, maar geen enkele kaart zal ooit helemaal af zijn. 'De heilige graal is een volledige real time kaart. Daar komen we steeds dichterbij dankzij alle sensoren en radars in de moderne voertuigen', klinkt het.

Digitale kaarten zijn ook deel van de oplossingen voor belangrijke maatschappelijke problemen zoals de klimaatopwarming, verkeersonveiligheid en fileleed, aldus De Taeye.

'Ondernemen is geloven'

In de beginjaren was het moeilijk een winstgevend bedrijf rond digitale kaarten op te bouwen. De tijd was er niet rijp voor, maar op termijn groeide De Taeyes bedrijf, ging het naar de beurs, deed het enkele overnames en werd het uiteindelijk zelf overgenomen door het Nederlandse TomTom. 'Ondernemen is geloven', zegt de Taeye daarover. 'Je kunt namelijk niet bewijzen dat hetgeen je voor ogen hebt waar zal worden. Hou daarom heel goed voor ogen wat je wil, waarom dat belangrijk is en volhard in de boosheid. Het gaat niet zonder tegenslagen.' Zo vertrok hij zelf twee keer met faillissementspapieren in zijn tas naar een aandeelhoudersvergadering.

De fout die hij jonge bedrijven nu vaak ziet maken, is dat ze niet scherp genoeg voor ogen hebben welk probleem ze willen oplossen. 'Veel hebben een mooi technologisch kunstje en bouwen daar een bedrijf rond, maar dat is technologie om de technologie. Daar zit niemand op te wachten', aldus De Taeye.

Om dat te verhelpen, laat hij zich soms verleiden om jonge groeibedrijven te begeleiden. 'Ik houd van het pionierswerk binnen startende bedrijven', zegt hij. 'Misschien dat ik dat later meer zal doen, maar eerst moet ik klaar zijn met mijn kaartjes. Alleen is een kaart nooit af.'

