Mensen onderhandelen meer dan ze denken, bewust en onbewust. Alleen gebeurt dat vaak ondoordacht waardoor onderhandelingspartijen elkaar tekortdoen en niet tot de best mogelijke overeenkomst komen. Volgens onderhandelingsexperte Katia Tieleman zijn er vier sleutels om succesvol en intelligent te onderhandelen.

Deze aflevering is een eerste van drie delen met Katia Tieleman over hoe beter en slimmer te onderhandelen. Zij legt uit hoe ons beeld van onderhandelingen vaak verkeerd is, hoe we er wel best naar kijken en waarom dat belangrijk is om een slimme onderhandelaar te worden. Daarnaast legt ze de eerste twee van de vier sleutels uit die leiden tot onderhandelingsintelligentie.

