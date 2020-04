Iedere dinsdag en donderdag kunt u luisteren naar de Trends Podcast. In deze aflevering gaat hoofdstrateeg bij Triodos Investment Strategy Hans Stegeman dieper in op de coronacrisis. Hij spreekt over de oorzaken, de gevolgen, de platte rekensommetjes die nu worden gemaakt om de schade te berekenen, maar ook over de kansen om duurzamer uit deze crisis te komen.

Onze niet aflatende drang naar meer economische groei, de voordelige fiscale behandeling van schulden, de ondergeschikte rol van welzijn tegenover groei. Het zijn enkele van de vele kwetsbaarheden van onze economie en samenleving die het coronavirus heeft blootgelegd. In dit geval is het een pandemie die ons met de neus op die feiten drukt, maar het had even goed iets anders kunnen zijn.

Tegelijkertijd ziet Stegeman ook kansen om beter uit deze crisis te komen. Daar geeft hij een paar goed beargumenteerde voorzetten voor, waaronder een duidelijk keuze voor welke bedrijven we moeten redden en welke niet. Hij legt uit hoe we naar een duurzame, veerkrachtige en inclusieve economie kunnen toewerken en de mogelijke hindernissen daarin aanpakken.

Stegeman zweeft tussen hoop en wanhoop, tussen optimisme en cynisme. De krachten om alles bij het oude te houden zijn sterk volgens hem, maar de plannen voor een betere economie liggen klaar en moeten alleen maar uitgevoerd worden.

