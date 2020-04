Iedere dinsdag en donderdag kun je luisteren naar de Trends Podcast. In deze aflevering legt Hans Bevers, hoofdeconoom bij de bank Degroof Petercam, de geschiedenis en alle nuances van helikoptergeld uit en hoe het ons voor een mogelijke economische depressie kan behoeden.

De coronacrisis veroorzaakt wereldwijd een economische recessie. De vraag is hoe diep en langdurig die zal zijn. En wat zullen overheden en centrale banken doen om de economie zo snel mogelijk te laten opveren? Een optie daarvoor is dat van helikoptergeld, oftewel een rechtstreekse cheque vanuit de centrale bank aan de overheid of de burger. Er bestaat veel controverse over helikoptergeld en het is zelden ingezet omdat het zo'n onconventioneel idee is. Volgens Hans Bevers, hoofdeconoom bij de bank Degroof Petercam, is de huidige crisis echter zo ongewoon en ongezien, dat de optie van helikoptergeld op zijn minst het overwegen waard is.

