Enkele jaren geleden schreef Thierry Geerts het boek Digitalis waarin hij een blik werpt op hoe een volledig gedigitaliseerde wereld eruit kan zien. In de podcast van deze week spreekt hij over de impact van de coronacrisis op de digitalisering die hij voor ogen had.

Geerts heeft gemengde gevoelens over de digitalisering in België. Enerzijds ziet hij veel goede voorbeelden, maar nderzijds is het voor een aantal sectoren de laatste kans voor een digitale omslag. Vooral de Belgische retail moet worden wakker geschud. Gebruiksgemak, tijdsbesteding en klantenervaring moeten daar de nieuwe prioriteiten worden, niet langer de prijs.

Geerts verwijst ook naar vroegere campagnes van de Vlaamse overheid die als inspiratie kunnen dienen om de digitalisering in ons land te promoten. Hij pleit bovendien voor een nationale Chief Digital Officer. Op de vraag welke speerpunten hij zou inzetten, volgden er enkele verrassende antwoorden en suggesties.

