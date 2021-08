'Dat Pfizer en Moderna royaal worden vergoed voor hun onderzoek, productie en genomen risico's, is aanvaardbaar. Flirten met ongegeneerde geldzucht is dat minder.' Dat zegt Trends-redacteur Bert Lauwers.

Pfizer/BioNTech en Moderna verdienen miljarden aan hun vaccins tegen covid-19. Daar is niets mis mee. Het zijn nu eenmaal commerciële bedrijven, geen liefdadigheidsinstellingen. En ze leveren nu eenmaal de best beschermende vaccins tegen dat hatelijke SARS-CoV-2-virus.

Pfizer/BioNTech en Moderna presteerden niet alleen sterk in het labo, maar ook aan de prijsonderhandelingstafel. Die met de Europese Commissie overeengekomen prijzen lekten in december uit via het kabinet van onze staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Toen bleek dat Pfizer/BioNTech en Moderna de duurste vogels waren, tegen respectievelijk 12 en 18 euro per dosis. Een dosis AstraZeneca kostte toen 1,78 euro, het vaccin van J&J 8,5 euro, maar daarvan is ook maar één dosis nodig.

Pfizer en Moderna schieten farma in de voet met coronavaccinprijzen.

We kennen allemaal het vervolg: de groeiende bezorgdheid over mogelijke bijwerkingen en een lagere werkzaamheid van de vaccins van AstraZeneca en J&J. Het resultaat is dat iedereen die zich wil laten vaccineren, nu het liefst de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna krijgt. Dat de betrokken bedrijven daarvan zouden profiteren, stond in de sterren geschreven. In april al meldde de toenmalige Bulgaarse premier Borisov dat de prijs van de extra bestelde vaccins van Pfizer was gestegen tot 19,5 euro. Financial Times kon dat intussen bevestigen, en ook dat Moderna zijn prijs per dosis had opgetrokken tot 21 euro.

Allicht willen de betrokken bedrijven zo snel mogelijk en zo veel mogelijk geld binnenhalen voor er meer concurrerende vaccins op de markt komen. Die strategie lijkt te werken: Pfizer verwacht alleen al voor dit jaar 28,2 miljard euro omzet te puren uit zijn vaccins. Moderna, dat een pak minder produceert dan Pfizer, zou volgens analisten volgend jaar toch ook al 12 à 25 miljard euro omzet halen uit zijn coronavaccin.

Vooralsnog veroorzaken die prijsverhogingen niet al te veel heisa, maar de rekeningen van de pandemie moeten nog vereffend worden. En dan zal steeds nadrukkelijker worden gekeken richting diegenen die er goed aan hebben verdiend. Dat Pfizer en Moderna royaal worden vergoed voor hun onderzoek, productie en genomen risico's, is aanvaardbaar. Flirten met ongegeneerde geldzucht is dat minder. Pfizer en Moderna zullen met hun zeer forse vaccinprijzen de hele farmasector in de voet schieten. Die sector probeert voortdurend krampachtig zijn imago proper te houden. Maar dit soort hebberige prijspolitiek doet die inspanningen teniet. Spectaculair veel geld verdienen met producten die ons gezond moeten houden: het zal altijd dansen op een slappe koord zijn.

