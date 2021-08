De ambachtelijke bakkers kampen met een tekort aan de speciale boter voor hun zelfgemaakte croissants en andere koffiekoeken. De oorzaak ligt bij de zware overstromingen van eind juli in Wallonië. De belangrijke boter- en roomproducent Corman is zwaar getroffen en het is onduidelijk wanneer de fabriek kan heropstarten.

Om de beste croissants of andere koffiekoeken te maken is toerboter of beurre sec een cruciaal ingrediënt. De speciale boter met een hoger smeltpunt is een specialiteit van Corman. Het is de voornaamste leverancier in België en Europa (zie kader). Maar Corman is zwaar getroffen door de overstroming van Vesder eind juli. CEO Louis Ska praat niet met de pers, omdat hij zich volledig wil concentreren op de heropbouw. Enkele weken geleden vertelde een kaderlid aan de regionale zender Vedia dat de schade enorm was, maar dat er gelukkig geen slachtoffers waren gevallen onder de 420 personeelsleden. De productie zou voor onbepaalde tijd stilliggen en sommige ambachtelijke bakkers maken zich zorgen hoe ze de komende tijd aan nieuwe toerboter zullen raken.

De vereniging van ambachtelijke bakkers Bakkers Vlaanderen heeft nog geen weet van grote problemen, maar een kenner van de sector verwacht een moeilijk najaar. "Het is nu nog een kalme periode omdat veel bakkers gesloten zijn, maar straks is alles weer open en verwacht ik problemen. Het is nog onduidelijk hoe het met de voorraad bij Corman zit, en de herstellingswerken zijn een enorm karwei door de zware waterschade. Het gaat om verse producten die aan zeer hoge normen moeten voldoen. Het is niet zomaar een kwestie van een nieuwe machine in het stopcontact te steken. De toerboter is bovendien een nicheproduct waar weinig alternatieve leveranciers voor zijn, toch in België. De schaarse andere boterfabrieken in België kunnen de weggevallen productie niet opvangen en zelfs producenten in het buitenland kunnen dat moeilijk. Corman is een van de belangrijkste spelers in deze niche en exporteert naar heel Europa."

"Het is niet zo dat de productie van croissants of koffiekoeken volledig stilvalt. Supermarkten en de zogenaamde koude bakkers werken met croissants van industriële bakkers. Die gebruiken meestal andere types boter of zelfs een grondstof op basis van margarine. De overstroming van Corman treft vooral de ambachtelijke bakkers en bakkerijketens die volledig zelf hun croissants maken."

Corman, een verborgen kampioen in Wallonië Het voedingsbedrijf Corman is een verborgen industriële parel in Wallonië, met een omzet van 590 miljoen euro. Het verkoopt jaarlijks 113.000 ton boter- en roomproducten in binnen- en buitenland. Dat zijn niet alleen gespecialiseerde producten voor ambachtelijke bakkers. Het produceert ook voor huismerken van de supermarkten en het verkoopt ook rechtstreeks aan de consument onder de merken Carlsbourg en Balade. Het wordt gecontroleerd door de grote Franse zuivelproducent Bongrain, dat in België ook de bekende Passendale-kaas verkoopt.

