In het tweede kwartaal heeft Orange Belgium een hogere omzet en brutobedrijfswinst (EBITDAaL) opgetekend, zo blijkt woensdag uit de resultaten van de telecomspeler.

De omzet kwam uit op 318,9 miljoen euro, een stijging van 1,9 procent tegenover het tweede kwartaal in 2018. De omzet kwam wel lager uit dan wat de analisten volgens financieel nieuwsagentschap Bloomberg hadden verwacht (323,5 miljoen euro).

De omzetstijging kwam er dankzij de groei van de omzet uit de retaildiensten (+ 9,6 procent), die de lagere mvno-inkomsten compenseerde terwijl Medialaan in juni de overschakeling naar het netwerk van Orange Belgium voltooide, klinkt het in een persbericht.

De brutobedrijfswinst ging dan weer 18,2 procent hoger tot 78,9 miljoen euro. 'Dat resultaat was vooral te danken aan de hogere omzet uit retaildiensten, kostenbeheersing, de geboekte vooruitgang van de kabelactiviteiten en een meevaller van 4 miljoen euro door seizoensgebonden effecten in de uitgaven voor reclame en IT', aldus Orange Belgium.

Analisten hadden een brutobedrijfswinst van 68 miljoen euro verwacht. Financieel directeur Arnaud Castille bevestigt in het persbericht nog de vooruitzichten voor 2019.