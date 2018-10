Op zoek naar werk in een van de armste landen ter wereld: 'Als je niemand omkoopt, maak je weinig kans'

Madagaskar is een van de armste landen ter wereld, al doet het 'rode eiland' voor de zuidoostkust van Afrika ons vooral wegdromen naar prachtige fauna en flora. Hoe is het om als jongere werk te zoeken in de voormalige Franse kolonie?