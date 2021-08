Ondernemingen tonen grotere interesse in werkbaarheidscheques

De coronacrisis heeft de interesse in de werkbaarheidscheque aangewakkerd. Met die cheque kunnen ondernemingen advies inkopen om bijvoorbeeld telewerk te organiseren of de werkbaarheid in het bedrijf te verhogen. In de eerste helft van 2021 werden al zowat evenveel aanvragen voor die cheques ingediend als het volledige voorgaande jaar. Door de grote interesse verhoogt de Vlaamse regering het voorziene budget.

De werkbaarheidscheque maakte deel uit van het actieplan dat de Vlaamse regering eind 2018 invoerde om werkbaar werk te realiseren. Ondernemingen kunnen die cheques aanvragen en via een meting de werkbaarheid in kaart laten brengen, maar ook begeleiding of opleiding inkopen om die werkbaarheid te verhogen. Sinds vorig jaar kan de cheque ook gebruikt worden om telewerk goed te organiseren - een rechtstreeks gevolg van de coronacrisis. Een onderneming kan maximaal drie keer steun aanvragen en een maximale steun van 10.000 euro ontvangen. Het voorbije half jaar werden 260 aanvragen voor werkbaarheidscheques ingediend, zegt minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). Daarvan werden er 148 goedgekeurd. Zestien projecten gaan over het organiseren van telewerk. Omdat er zoveel aanvragen worden ingediend, wordt het budget voor werkbaarheidscheques voor de rest van dit jaar opgetrokken van 1 tot 3 miljoen euro.