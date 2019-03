'Zo zorgt u ervoor dat uw beste talenten niet vertrekken'

'Wie zijn intrapreneurs opgesloten houdt binnen de bedrijfsmuren, uit angst dat iemand ze weg zal kapen, zal hen hoe dan ook verliezen'. Dat zegt Laurence Van Elegem, creative & communications director bij nexxworks.

Grote bedrijven, kmo's, scale-ups en start-ups: ze zijn allemaal koortsachtig op zoek naar innovatietalent. En wie het geluk heeft die witte raven te vinden, heeft het al even moeilijk hun loyauteit te verdienen. Wat kan ervoor zorgen dat ze met volle goesting blijven? Is het een vet salaris? Empowerment? Vertrouwen? Tijd? Zeker. Maar geen daarvan volstaat. Innovators aarden vooral in een gebalanceerde context die gedragen wordt door relevantie, vrijheid en uitdaging.

De waarde van relevantie

Toptalent mag dan gewild zijn, maar wie niet permanent evolueert, overschrijdt heel snel zijn houdbaarheidsdatum. Dat geldt nog het meest voor wie in innovatie werkt. Bedrijven die levenslang leren structureel opnemen in hun systeem, zijn dus extra aantrekkelijk, omdat ze hun talent betalen met relevantie. Blijven leren, ontwikkelen en groeien is onschatbaar in een markt die zo hard verandert dat het een steeds grotere uitdaging wordt die bij te benen.

Je kunt het vergelijken met de jacht op klanten in een hoogst competitieve omgeving: een goede dienst of een goed product alleen volstaat nog zelden. Vaak verwachten klanten daarbovenop nog een informationele laag, waarbij het bedrijf tegelijk ook functioneert als een raadgever: zoals een supermarkt die een app uitbrengt om klanten te informeren over de voedingswaarde van de producten in haar rekken. Die informationele laag verwachten topwerknemers nu ook boven op de traditionele remuneratie. Op die manier nemen bedrijven voor een stuk de taak over van scholen en onderwijsinstellingen: we evolueren van leren om te werken naar werken om te leren.

Durf hen vrij te laten

Innovators zijn beruchte buitenstaanders. Ze bewegen zich graag over de grenzen tussen verschillende netwerken binnen en buiten je bedrijf en zijn daarom zelden volledig geïntegreerd. Daar hoef je je geen zorgen over te maken, want zo hebben ze het graag. Zo worden hun ideeën en experimenten - en die van hun collega's - gevoed. Creatieve breinen en vernieuwers zijn dan ook connectoren: ze bouwen bruggen tussen afzonderlijke afdelingen van een bedrijf en tussen relevante ecosystemen die zich daarbuiten bevinden.

Wie zijn intrapreneurs opgesloten houdt binnen de bedrijfsmuren, uit angst dat iemand ze weg zal kapen, zal hen hoe dan ook verliezen. Ze zullen gefrustreerd raken en beginnen uitkijken naar andere mogelijkheden. Geef hen dus voldoende vrijheid en laat hen zo veel mogelijk vreemdgaan met andere spelers: van co-creatie met klanten tot netwerken met disruptieve startups, academici en ja, zelfs concurrenten.

Houd het spannend

Innovators zijn notoire herrieschoppers. Ze genieten ervan de status quo ter discussie te stellen en worden zenuwachtig in een omgeving die hen te veel in de watten legt. Het lijkt misschien contra-intuïtief, maar je kunt innovators en ondernemers vaak motiveren door hen uit te dagen. Problemen en zelfs ongelukkige situaties liggen vaak aan de bron van de beste ideeën, en een tekort aan middelen kan soms zelfs de creativiteit aanwakkeren. Begrijp me niet verkeerd: met het uitdagen van talent bedoel ik absoluut niet hetzelfde als ze tegenwerken of saboteren. Maar houd er gewoon rekening mee dat dit type vernieuwers een spannende en zelfs enigszins veeleisende omgeving verkiest boven een veilige en overdreven beschermende omgeving. Dat vinden ze gewoon saai.

Uiteraard bestaat geen wondermiddel om te voorkomen dat je talent vertrekt. Laten we daar niet naïef over doen. Maar wie bereid is hen te betalen in relevantie, het spannend te houden en hen vrijheid durft te geven, zal hun loyauteit heel wat makkelijker kunnen verdienen. En in tijden waar de oorlog om talent hevig woedt, is dat al een groot deel van de oplossing.