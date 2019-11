Het hr-bedrijf MediPartner, geleid door Sophie Mestré, krijgt als eerste bedrijf geld van het investeringsfonds We Are Jane. Dat werd opgericht door vrouwen en investeert in vrouwen. Want kapitaal ophalen is voor vrouwelijke bedrijfsleiders nog altijd moeilijk. 'De clichés komen snel naar boven, of het wel zal lukken met je bedrijf aangezien je kinderen hebt.'

Het investeringsfonds We Are Jane nam in oktober een belang van 75 procent in het hr-bedrijf MediPartner. Het is de eerste investering van het fonds van en voor vrouwelijke ondernemers, dat in juni van start ging met een fonds van 47 miljoen euro. Het fonds investeerde in een eerste fase 2,4 miljoen euro in MediPartner, dat in 2016 werd opgericht. We Are Jane wil met zijn fonds acht tot tien investeringen doen in vijf jaar. Niet alleen in België, maar ook in een straal van 300 kilometer erbuiten. "We investeren in bedrijven met een vrouwelijke CEO, aandeelhouder of minstens 50 procent vrouwen in het management", zegt Muriel Uytterhaegen, een van de drie oprichters van We Are Jane. "We sluiten geen sectoren uit, behalve biotech en lifesciences."

Medeoprichter Conny Vandendriessche is als de ondernemer achter bedrijven als Accent Jobs, House of HR en Stella P een bekende naam in de hr-sector. Het is dus geen verrassing dat de eerste investering van We Are Jane in die sector gebeurt. De derde medeoprichter van We Are Jane is Eline Talboom, net als Muriel Uytterhaegen een ex-investeerder bij de investeringsmaatschappij Gimv. We Are Jane richt zich op Belgische groeibedrijven met een omzet van minimaal 1,5 miljoen euro. MediPartner haalde in 2018 een omzet van 3,5 miljoen euro. Geen beginnende bedrijfjes dus, maar scale-ups.

Het in het Waals-Brabantse Eigenbrakel gevestigde MediPartner van de Nederlandstalige CEO Sophie Mestré focust op salesforce outsourcing. Bedrijven besteden hun verkoopteams uit aan MediPartner om hun verkoop te verhogen. MediPartner richt zich tot de farma- en de medische sector. Hoewel de oprichters niet langer de meerderheid van de aandelen hebben, kan Sophie Mestré toch de strategische lijnen blijven uitzetten. Het was een van de redenen waarom Mestré met We Are Jane in zee ging. "We hebben de afgelopen vier jaar hard gewerkt aan de identiteit en de strategie van MediPartner", zegt ze. "Ik denk dat we onze stempel hebben gedrukt op hr voor de farma- en de medische sector. Voor mij was het heel belangrijk dat ik niet werd opgeslorpt door een grote partner, die alles omgooit."

Een probleem

Is het niet vreemd dat een ondernemer als Mestré zich moet richten tot een fonds als We Are Jane, dat is opgericht voor en door vrouwen? Kunnen vrouwelijke ondernemers niet bij de klassieke fondsen terecht? Dat blijkt tegen te vallen, tonen heel wat cijfers. In het jaarlijkse rapport dat het investeringsfonds Atomico maakt over de Europese techindustrie, begon het hoofdstuk over diversiteit vorig jaar met de titel ' We've got a problem'. Dat probleem was de flagrante ondervertegenwoordiging van vrouwen in de techsector. Hoewel 90 procent van de respondenten vindt dat diverse teams betere resultaten halen, werd vorig jaar 93 procent van het in Europa geïnvesteerde kapitaal opgehaald door start-upteams die enkel uit mannen bestaan, stond in het Atomico-rapport. Start it @KBC, de grootste accelerator van België, rekende uit dat van de 285 bedrijven die in een periode van ongeveer twee jaar werden toegelaten tot zijn begeleidingsprogramma er slechts 80 (28,1%) minstens één vrouwelijke oprichter hadden.

De redenen van die scheeftrekking zijn velerlei. Het begint met te weinig meisjes in STEM-richtingen ( science, technology, engineering en mathematics), maar het heeft ook te maken met een gebrek aan diversiteit in investeerdersteams, bij events en in netwerken. De Europese hub voor investeringskapitaal is Londen, maar 47 procent van de Londense risicokapitaalfondsen heeft geen beleid om diversiteit te bevorderen, bleek uit een studie van Diversity VC. Als je op de website van een investeringsfonds naar de samenstelling van het team kijkt, is de enige vrouw nog al te vaak de secretaresse.

Mannenwereld

Muriel Uytterhaegen van WeAreJane is een van de schaarse vrouwelijke investeerders in België. Toen ze bij Gimv werkte, bekeek ze samen met haar collega Eline Talboom een dossier van een bedrijf met een vrouwelijke CEO. "De onderneemster viel uit de doelgroep van Gimv en ze zei dat we eens met Conny moesten gaan praten. Conny zat in die periode in de jury van De Leeuwenkuil (tv-programma over ondernemers, nvdr) als enige vrouw. Ze zei dat de deelneemsters naar haar stapten en niet naar de mannen in de jury."

Ruth Janssens, die met Magali De Reu net een boek heeft gepubliceerd over welke lessen te leren vallen uit haar failliete start-up Small Teaser, zegt nooit nadeel te hebben ondervonden van de mannelijke investeerderswereld. "Het gaat er volgens mij om of er een persoonlijke klik is tussen de ondernemer en de investeerder", zegt ze. "Of die investeerder een man of vrouw is, maakt volgens mij niets uit." Muriel Uytterhaegen herkent die houding. "Ik heb altijd in een mannenwereld gezeten. Ik werkte goed samen met die mannen. In de raad van bestuur was ik vaak de enige vrouw. Ik stond daar nooit bij stil, tot die vrouw bij Gimv zei dat ze heel hard het gevoel had dat ze zich tegenover mannen meer moest bewijzen. De clichés komen dan snel naar boven, met vragen of het wel zal lukken met je bedrijf aangezien je kinderen hebt."

Hoewel mannen goede intenties hebben en zullen zeggen dat ze geen vrouwen discrimineren, spelen er volgens Muriel Uytterhaegen toch onbewuste vooroordelen mee. "Mannen brengen een dossier op een andere manier. Een man zegt dat zijn bedrijf zal groeien tot een omzet van 5 miljoen euro, terwijl wij zeggen 'we denken dat het mogelijk is tot 5 miljoen euro te groeien'. Er zijn studies gebeurd waarin hetzelfde businessplan werd gebracht door een vrouw en een man. De man had meer succes met de financiering dan de vrouw, puur door de manier waarop hij het dossier bracht. Onbewuste vooroordelen zorgen ervoor dat mannen eerder voor een ambitieuze man kiezen dan voor een vrouw die een meer realistisch verhaal brengt, maar dat wel realiseert. Daar willen we iets aan doen."

Verborgen parels

"Bij Gimv hoorde ik vaak dat iedereen naar ons kan komen voor financiering, maar men beseft niet dat de drempel hoog is. Groeibedrijven hebben vaak extra financiering nodig en vrouwen vinden het moeilijker om die stap te zetten", zegt Uytterhaegen. "We zijn ze daarom zelf gaan zoeken. Vaak zijn het hidden gems, bedrijven die sterk staan in hun niche. Ze zoeken vaak een klankbord." We Are Jane speelt daarop in met zijn netwerk van ondernemers. Naast enkele institutionele investeerders en het Europese Investeringsfonds EIF, dat 15 miljoen euro inbracht, participeren ongeveer tachtig ondernemers in het fonds. "Als een bedrijf specifieke noden heeft, kijken we eerst in onze community wie het kan helpen."

Ook de accelerator Start it @KBC bleef niet bij de pakken zitten. Het zette samen met partners als Straffe Madammen, Markant, Fearless Fe-Male Founders en womenintech.brussels acties op om het aantal vrouwen die een start-up oprichten te verhogen. "We hebben meer We Are Jane's nodig, " zegt Anna Thomlinson, managing director Start it @KBC. "In 2017 waren we de eerste accelerator in België die zei dat er te weinig vrouwelijke oprichters waren. We probeerden er iets aan te doen, maar onze inspanningen volstonden niet. We kunnen het niet alleen. We hebben meer mensen nodig die investeren in vrouwelijke ondernemers. We willen ook inzetten op meer vrouwen in STEM-richtingen. We werken aan meer vrouwelijke mentors en meer vrouwen in de jury's die de pitches beoordelen. We laten vrouwelijke ondernemers ook hun verhaal vertellen of geven hun media-aandacht, zodat er meer rolmodellen ontstaan."

"Als ik nu nog een bedrijf bouw, dan is dat zonder klassiek alfamannetjesleiderschap. Dat soort leiding is niet meer van deze tijd. Het is zelfs destructief voor het potentieel van een start-up", zegt Jan Lagast, de oprichter van de startup-projectontwikkelaar ImpactBuilders. "Ik wil enkel nog groepsdenkende teams aan het stuur, en die hebben meer vrouwelijke kantjes."

Leen Segers, de oprichter en CEO van de Brusselse start-up in virtuele en toegevoegde realiteit LucidWeb, is ook de oprichter van Women In Immersive Tech. "We zijn in 2016 gestart op Facebook en hebben nu 1300 leden over heel Europa", zegt Leen Segers. "Het doet deugd als je ziet waarmee ze bezig zijn, en informatie uitwisselen over hoe we ons investment deck kunnen versterken. Vorig jaar heb ik gepitcht voor BAN Vlaanderen en op een vrouw na zaten er alleen maar mannen. Er moet nog veel veranderen. Veel angel investors en durfkapitalisten hebben nog nooit in een bedrijf met vrouwelijke CEO geïnvesteerd. Dat zal organisch verbeteren, maar dat zal niet onmiddellijk gebeuren."

Te traag

Dat gaat te traag, vinden velen. In Frankrijk ontstond de organisatie Sista om dat proces te versnellen. Het collectief van ondernemers werkte, met steun van de Franse overheid, een charter uit dat mee werd ondertekend door grote Franse fondsen als Bpifrance, Serena Capital, Daphni en Kima Ventures. Die fondsen verbinden zich via het charter tot een duidelijk streefdoel. In 2025 moet het aantal Franse start-ups dat financiering ophaalde en door een vrouw (mee) is opgericht gestegen zijn tot 25 procent. Nu is dat volgens cijfers van Sista en de Franse overheid 5 procent.