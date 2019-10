Opgelet met sociale media! U kunt er niet op vertrouwen, klonk het op Content Marketing World, het congres over contentmarketing in het Amerikaanse Cleveland.

Contentmarketing betekent dat bedrijven op het internet aan klanten of prospecten relevante informatie proberen aan te bieden om hen aan zich te binden. Denk aan een voedingsproducent die in filmpjes uitlegt hoe je lekker kunt koken met zijn producten, een bedrijf dat een witboek schrijft over welke problemen zijn technologie oplost, of een IT-firma die online uitlegt hoe je een probleem oplost. Contentmarketing is een noodzaak geworden voor bedrijven die willen dat mensen net aan hun producten en diensten denken wanneer ze tot een aankoop overgaan. Een groep Belgen en Nederlanders trok begin september naar de jaarlijkse hoogmis voor contentmanagers, onder begeleiding van de vakspecialisten Bert Van Loon en Albert Jan Huisman. Dat Nederlandse duo marketingspecialisten werkt vaak samen, onder meer voor Platform Content en als organisator van Content Marketing Fast Forward. In september wonnen ze de Community Champion Award 2019 voor "hun onuitputtelijke en continue bijdrage aan de internationale community". Voor de Belgische vakorganisatie Custo deden ze een keynotepresentatie met hun lessen uit Co...