Trendminer: 'Eerst bij een groot bedrijf werken om mijn ouders gerust te stellen'

"Ik ben altijd al ondernemend geweest en ik wou van kinds af al ondernemer worden. Tijdens mijn universitaire studies ben ik student-ondernemer geweest. Ik heb geen MBA gevolgt, maar als je een bedrijf uit de grond stampt, moet je met zo veel shit afrekenen dat ik dat soms zie als een 'MBA of life'. (lacht)"

"Na mijn studies computerwetenschappen heb ik twee jaar voor Bayer gewerkt. Dat was deels om mijn ouders gerust te stellen, want die vonden dat een bestaan met meer zekerheid. En het was zeker nuttig om bij zo'n groot en industrieel bedrijf te starten. Ik zag vanaf mijn eerste dag welke noden ze hadden en welke rol datamining kon spelen. Ik ben in 2007 gestart met TrendMiner en dat is vorig jaar verkocht aan Software AG (een van de grootste Duitse softwarebedrijven, nvdr). Ik ben nog even aan boord gebleven, maar midden januari ben ik er vertrokken. Het is tijd voor iets anders, maar nu wil ik nog niet zelf met iets nieuws starten. Ik ga wellicht even opdrachten aannemen als interim-CEO."

Thomas Dhollander

"Ik doctoreerde in de bio-informatica toen Noël Jans (een studiegenoot en andere medeoprichter, nvdr) en Bert kwamen aankloppen. Bert en Noël vertelden mij hoe ze bij Bayer Material Sciences, nu Covestro, zagen hoe er in de industrie schatten aan data voor het rapen lagen, en organiseerden een workshop om dat beter te bekijken.

"Daarna beslisten we al snel dat we daar een bedrijf rond wilden maken. Ik moest daarvoor mijn doctoraat afbreken, maar artificiële intelligentie en datascience fascineerden mij al lang, en het leek mij een aanlokkelijk avontuur. We zochten samen de eerste investeerders en ik schreef een project waarmee we onderzoekssubsidies van IWT, nu Vlaio, kregen. Ik heb toen ook mijn promotor gevraagd mee in te stappen, en daardoor werd het officieel een spin-off van de KU Leuven. Mijn ouders waren geen ondernemers, mijn vader was arts en mijn moeder ziekenhuisapotheker. Van de financiële en juridische kant van ondernemen kende ik dan ook niet zo veel, maar dat was ook niet nodig. De oprichters vormden samen een complementair team en mijn focus lag vooral op onderzoek en ontwikkeling."