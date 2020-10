15 miljoen Europese fans, maar toch is er nauwelijks een aanbod van K-popmerchandising in Europa. Op haar zestiende richtte Julie Henrard daarom het merk iPurple op, gewijd aan Zuid-Koreaanse pop.

Waarom werd iPurple opgericht?

De Zuid-Koreaanse bands BTS, Blackpink, Exo en vele andere zijn in enkele jaren tot wereldsterren uitgegroeid. BTS, de populairste groep, is zelfs een economische troef voor Zuid-Korea. Volgens de businesswebsite AM genereert de band 1,2 miljard euro inkomsten voor de lokale textiel- en toerismesector. "Toch is het moeilijk bij ons albums, officiële merchandising of Zuid-Koreaanse schoonheidsproducten - K-beauty - te vinden", zegt Julie Henrard, de scholier die op haar zestiende met iPurple.eu begon. "Er is wel een mangawinkel in Brussel met een rek voor K-pop en twee merken in Parijs die aan drop shipping doen, maar voor de rest is er bijna niets in Europa." Drop shipping betekent dat een website de producten die het verkoopt niet in voorraad heeft, maar elders bestelt en die vandaar laat leveren. De gevaren zijn hoge douanekosten, slechte kwaliteit en kans op namaak.

Hoe werd iPurple gelanceerd?

Samen met haar moeder Angela Gentile richtte Julie Henrard in 2019 iPurple op. Het duo ging praten met fans in België, Frankrijk en Nederland. Ze organiseerden wedstrijden en werden actief op sociale media. "Het event dat we in juli 2019 in Kinepolis Brussel organiseerden, overtuigde ons dat we ermee moesten doorgaan", zegt Julie Henrard. Angela Gentile ontwikkelde een e-commerceplatform. Haar drietalige dochter zorgde voor de teksten in het Frans, Nederlands en Engels. Samen met Kotra, het Brusselse Korea Trade Center, zochten ze leveranciers en een transportfirma. De website werd begin september officieel gelanceerd.

Wat biedt iPurple aan?

"We hebben 590 producten, waarvan een kwart K-beautyproducten zijn", zegt Julie Henrard. "We hebben alles in voorraad. Dat betekent dat we kunnen leveren binnen de 24 tot 72 uur. We hopen op 3000 bestellingen voor het einde van het jaar." Daarmee zou iPurple een omzet van 200.000 euro omzet draaien in het eerste jaar. Moeder en dochter willen het aanbod uitbreiden met eventmarketing en workshops, zodra de coronamaatregelen dat weer toelaten. Ze zoeken ook partners. "Financiële partners uiteraard, want tot nu toe hebben we alles met eigen middelen gedaan", legt Julie Henrard uit. "Maar ook mensen die ons kunnen helpen met de verkoop, de marketing en de communicatie."

