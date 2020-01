In België is Brussel het leidende ecosysteem, maar het mist een uithangbord, zegt Trends-redacteur Benny Debruyne.

Het Parijse Station F, een oud goederenstation, is met zijn 34.000 m2 en een stevig netwerk van ondernemers, investeerders en dienstverleners op één plek, een stevige motor voor de Franse techscene en het uithangbord van de transformatie van de Franse economie. Maria 01, een start-upcampus in een oud ziekenhuiscomplex in Helsinki, steekt Station F naar de kroon. Tegen 2023 wil het twee keer zo groot zijn als Station F.

In België is Brussel het leidende ecosysteem, maar het mist een uithangbord als Station F of Maria 01. Nochtans ligt de locatie daarvoor voor de hand: de buurt van het Sainctelettesquare waar de voormalige Citroën-garage staat. De Brusselse vestiging van Start it @KBC, de grootste accelerator van het land, bevindt zich aan de overkant van het Kanaal in de KBC-gebouwen. Op een steenworp ligt de techhub DigitYser, aan de andere kant een creatieve broedplaats als LaVallée en er zijn nog wel meer voorbeelden. Bovendien huizen twee van de bekendste Brusselse techbedrijven ook in de buurt. De e-bikeproducent Cowboy zit langs het Kanaal en het databedrijf Collibra kondigde zijn verhuis aan naar Tour & Taxis, dat naast de KBC-gebouwen ligt.

Start-upstad Brussel mist een uithangbord.

Jammer dat de Citroën- garage al een nieuwe bestemming kreeg als museum. Een drievoudige hoofdstad als Brussel mag meer ambitie hebben dan een dependance te openen van het Parijse Pompidou-museum. Dan maar de KBC-site. De hoofdstad van Europa, België en Vlaanderen zou als start-upstad de nodige ambitie kunnen tentoonspreiden door in samenwerking met bijvoorbeeld KBC, zich als Europese start-uphub een stevige smoel te geven met een grote techcampus.

