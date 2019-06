In zijn laatste jaar middelbaar onderwijs was Jente Rosseel schoolmoe. Nu heeft hij een start-up die Keniaanse leraars helpt het onderwijsniveau in hun klas op te krikken.

Toen ik wetenschappen-wiskunde studeerde in Halle, zat ik vaker achteraan in de klas niet op te letten, dan deel te nemen aan de les. Vaak omdat ik niet begreep waarom de theoretische kennis relevant was voor mij", herinnert de 27-jarige Jente Rosseel zich. De Hallenaar haalde met de hakken over de sloot zijn diploma secundair onderwijs, maar van een master aan de universiteit wou hij niet weten. Een praktische bachelor toegepaste informatica en zo snel mogelijk gaan werken, was zijn devies. "Ik moest zo snel mogelijk de jobmarkt op."

In het derde en laatste jaar van zijn bachelor trok hij voor een stage naar Kenia en werd hij bevriend met zijn latere vennoot, de Keniaanse ondernemer Mike Kipkorir Bill. Terug in België ging Rosseel werken als een IT-consultant, maar hij botste gauw op de grenzen van zijn kennis. "Vanuit de praktijk zag ik nu de zin van de theorie. Bovendien was ik als IT-consultant een deel van een grote machine en zag ik de impact niet van wat ik aan het doen was."

Rosseel trok daarom in 2014 naar de VUB om burgerlijk ingenieur computerwetenschappen te studeren. "Terwijl ik studeerde, had ik zeeën van tijd en verdiende ik geen geld. Ik werd een student-ondernemer. Ik ontwikkelde websites in België en later ook in Kenia, waar Mike een websitebedrijf had." De onderwijsconsultant Mike Kipkorir Bill en Jente Rosseel raakten steeds meer gefrustreerd over het onderwijs in Kenia. Leerkrachten zijn theoretisch sterk onderlegd, maar kregen nauwelijks een pedagogische opleiding.

Breuken uitleggen

Na zijn eerste jaar universiteit gebruikte Jente Rosseel zijn drie maanden zomervakantie om in een buitenwijk van Nairobi met Mike Kipkorir Bill software te ontwikkelen om de leerkrachten te helpen. "We namen onze eerste mensen in dienst, maar ons systeem sloeg niet aan", zegt Rosseel. "We maakten de fout te weinig met de markt samen te ontwikkelen." Het duo besloot het over een andere boeg te gooien en eerst onderzoek te doen over wat de leerkrachten nodig hadden. "Dat viel mooi samen met mijn studie. Ik kon mijn thesis aan de VUB over mijn project in Kenia doen", zegt Rosseel, die samen met zijn vennoot websites bleef ontwikkelen om financieel rond te komen. Vanuit het idee dat betere leerkrachten zorgen voor beter onderwijs ontwikkelde hun bedrijfje Elewa - 'begrijpen' in het Swahili - software, content en ondersteuningsprocessen om hen te helpen. "Hoe kan een wiskundeleraar breuken uitleggen aan zijn leerlingen? Voor elk vak in de eerste twee jaren van het secundair onderwijs hebben we tips over hoe leerkrachten het onderwerp kunnen aanbrengen bij hun leerlingen", zegt Jente Rosseel. "We zullen dit jaar 1500 leerkrachten trainen." Het Keniaans-Belgische bedrijf uit Nairobi heeft twaalf mensen in dienst, onder meer voor het maken van die leerprogramma's. "Mijn grootste probleem in het secundair onderwijs was dat ik nooit wist waarom we iets leerden", zegt Jente Rosseel. "Daarom beginnen we onze content altijd met de vraag 'waarom is dit onderwerp relevant voor de studenten?'"

Rosseel studeerde in 2017 magna cum laude af aan de VUB en haalde 19,2 op 20 voor zijn eindwerk over het Keniaanse project. Met die adelbrieven overtuigde hij zes Belgische investeerders om samen 60.000 euro zaaikapitaal te investeren. De voornaamste businessangel was zijn mentor, Hans Verhoeven, de managing director van het onderzoeksbureau iVox. In november 2017 trok hij naar Nairobi om met Mike Kipkorir Bill het kantoor op te zetten en zijn platform af te werken.

Onderwijsinnovatie

"In mei 2018 stonden we met ons volledige pakket in vijf scholen voor ons proefproject." Scholen betalen een abonnement volgens het aantal studenten en leraars die er gebruik van maken. "Door de techboom in Zuid-Afrika, Rwanda, Oeganda, Kenia, Nigeria en Senegal, is er in die landen een enorme vraag naar digitale toepassingen die het gemakkelijker maken leraars op te leiden en het leerproces vergemakkelijken voor studenten", zegt Frederik Tibau, directeur internationale relaties bij de netwerkorganisatie Startups.be/Scale-ups.eu. " Education tech (edtech) is niet toevallig een van de domeinen waarin het meest wordt geïnvesteerd op het Afrikaanse continent."

Al houdt Jente Rosseel niet van de term 'edtech', start-upjargon voor onderwijstechnologie. "Onze visie is dat technologie dient om het proces te ondersteunen, maar dat onderwijs een zeer menselijk proces is", zegt de ondernemer, die Elewa daarom liever een onderwijsinnovatiebedrijf dan een technologiebedrijf noemt. In elke school waarmee Elewa samenwerkt, is een Elewa Teaching Assistent voltijds in dienst. De onderwijsassistent leert onder meer een tablet te gebruiken om in een school eenvoudige testjes van de leerlingen af te nemen. En hij helpt met de praktische lesvoorbereiding zodat de leerkracht zich kan richten op het lesgeven. Daarnaast is er een Elewa Teaching Facilitator. Dat zijn coaches voor de leraars, vaak ex-leerkrachten die pedagogisch worden opgeleid. "Zij gaan om de twee weken bij de scholen langs en helpen de leerkracht als persoonlijke coach."

In afwachting van voldoende inkomsten van die activiteit, tekende Elewa contracten met universiteiten en partnerorganisaties als ngo's voor e-learning. Onder meer de Belgische ngo Damiaanactie, die lepra en tuberculose bestrijdt, is geïnteresseerd in het platform van Elewa om hun mensen op het terrein vanop afstand op te leiden.

"In juni 2018 zagen we dat we nog wat geld nodig hadden", zegt Rosseel. "Bij een doorlichting door Keniaanse risicokapitaalinvesteerders behoorden we tot de top zes van 360 start-ups." Elewa is nu aan zijn eerste grote kapitaalronde bezig in Kenia, maar omdat die normaal pas in 2020 zijn beslag krijgt, vloog Rosseel in september 2018 terug naar België om extra middelen op te halen. "Toen een van mijn eerste investeerders me zei dat zijn dochter ook wilde investeren en veel vrienden kleine bedragen wilden investeren, heb ik in mijn netwerk 150.000 euro opgehaald met bedragen tussen 2000 en 10.000 euro. Ik heb dat georganiseerd in de coöperatieve vennootschap Elewa Investment cvba." Sinds eind vorig jaar betaalt Rosseel zichzelf een loon uit en kan hij zijn nevenactiviteiten afbouwen om zich helemaal op Elewa toe te leggen.