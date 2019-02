Sihame El Kaouakibi (Let's Go Urban): 'Ik krijg liever letterlijk een klap dan figuurlijk'

"Door veel en hard te werken behandelen we ons lichaam niet op een natuurlijke manier. Dat merkte ik in de kerstvakantie van 2017. Ik voelde me slecht, fysiek en mentaal. Het nieuwe jaar stond voor de deur en het leek een berg waarvan ik niet wist hoe ik die moest beklimmen. Dat was voor mij het signaal om een paar gewoontes aan te passen. Ik werk sindsdien vaker staand en probeer beter te eten en geen maaltijden over te slaan."

"Daarnaast ben ik beginnen te boksen. Ik train twee keer per week met een personal trainer, echt een beer van een vent. Na een uur sparren met hem ben ik kapot, maar heb ik wel heerlijk aan mijn kracht, conditie én denkvermogen kunnen werken. Je hoeft niet sterk te zijn om goed te kunnen boksen. De beste boksers zijn dan ook geen spierpatsers. Je moet vooral snel kunnen denken. Dat is in mijn werk niet anders, de bokstrainingen houden me dus scherp.

"Als je tijdens het boksen even niet oplet, krijg je klappen. Letterlijk. Let ik op het werk even niet op, dan krijg ik figuurlijk klappen. Die laatste zijn moeilijker om mee om te gaan. Als je letterlijk een klap krijgt, kun je makkelijker terugslaan, hè ( lacht). Je ziet het gevaar ook beter aankomen en je weet meteen wat je fout hebt gedaan. Tijdens de werkuren merk je niet altijd wat er wanneer op je zal afkomen.

"Mijn trainer ziet het meteen aan mij wanneer mijn hoofd vol zit. Dan ben ik slordiger in mijn bewegingen en kan hij me sneller raken omdat ik trager ben. Daardoor weet ik dat ik de dagen daarna beter moet opletten en de zaken anders moet aanpakken."

Afspraken afbellen

"Je hebt het evenwicht tussen werken en niet werken best wel zelf in de hand. Ik vind het tegenwoordig bijvoorbeeld oké om af en toe afspraken af te bellen. Liever dat, dan dat de mensen rond de tafel niets aan mij hebben, omdat ik niet voldoende gefocust ben. Vroeger durfde ik dat niet, maar nu merk ik dat mensen dat wel begrijpen. Ik moet de hele dag al heel veel geven, net als veel andere mensen.

"Ik heb wel het geluk dat ik vaak omringd ben door de mensen voor wie ik het allemaal doe. Daardoor kan ik goed omgaan met de druk, de lange uren en de frustraties. Toch heb ik een klankbordgroep die op tijd en stond aan de alarmbel trekt. De mensen die je graag zien, zijn tenslotte niet per se de mensen die je zeggen hoe fantastisch je bent. Het zijn mensen die je waarschuwen als je jezelf dreigt te verliezen."

Dromen over de toekomst

"Wie mij goed kent, weet dat ik ook wel van mijn rust houd. Lange tijd hield ik de zondagen vrij tot een uur of vier, om daarna aan de voorbereidingen van de week te starten. Ik moet toegeven dat me dat momenteel niet goed lukt. Om rond te raken, moet ik ook op zondag doorwerken, maar ik werk eigenlijk graag in het weekend. Dan word ik niet gestoord en kan ik in mijn jogging rustig alles afwerken. Daar houd ik wel van.

"De vrijdagavonden probeer ik wel nog vrij te houden. Dan doe ik mijn best al rond vier of vijf uur te stoppen met werken en maak ik tijd om met de mensen rondom mij iets te gaan eten. Dat zijn bijzondere momenten, waarop niet over het werk wordt gesproken. Toegegeven, dat is soms moeilijk, want we dromen ook graag over de toekomst. Laat ons daarom zeggen dat we het nooit hebben over financiële druk of problemen op het werk. Het zou jammer zijn ons eten daardoor te laten verpesten. Het is aangenamer het gewoon eens over het leven te hebben" ( lacht).