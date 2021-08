Om door te breken in Hollywood, moest Reese Witherspoon het naïeve blondje spelen. Uit onvrede over de stereotiepe rollen voor actrices en het gebrek aan kansen voor vrouwen achter de schermen besloot ze haar eigen productiehuis op te richtten. Na een gedeeltelijke verkoop wordt haar bedrijf Hello Sunshine nu gewaardeerd op meer dan 900 miljoen dollar.

Tenzij u echt geen series of films kijkt, moet u Reese Witherspoon ooit al hebben zien acteren. Ze is al bijna 25 jaar een van de bekendste en best betaalde Amerikaanse actrices, en intussen is ze ook uitgegroeid tot een van de machtigste vrouwen in Hollywood.

Die status dankt ze aan haar acteercarrière én aan haar eigen productiehuis, Hello Sunshine. Dat verkoopt ze nu deels aan een holding waar het Hollywood-zwaargewicht Kevin Mayer de plak zwaait (zie kader). De deal zou Hello Sunshine op 900 miljoen dollar waarderen.

Reese Witherspoon behoudt wel een minderheidsparticipatie in Hello Sunshine en ze blijft operationeel de koers mee uitzetten. De opmerkelijke alliantie wijst erop dat Witherspoon sterk genoeg wil blijven staan tegenover de almaar machtiger streamingdiensten. Die hebben een enorme vraag ontketend naar nieuwe series en films, maar proberen tegelijk de productiehuizen in de tang te nemen. De streamingdiensten willen hun macht en de bijbehorende miljarden dollars veiligstellen, maar Witherspoon is dus niet van plan om over zich heen te laten lopen.

Geen naïef blondje

Eind de jaren negentig startte Witherspoon als prille twintiger met enkele opmerkelijke bijrollen. Haar grote doorbraak kwam er met Legally Blonde. De komedie over een naïef uitziend meisje dat naar Harvard Law School trekt om haar ex-vriendje terug te winnen werd een onverwachte kaskraker in de bioscoop. Critici schrijven het succes van de film grotendeels toe aan de acteerprestaties van Witherspoon.

Reese Witherspoon was nooit van plan om voor eeuwig het naïeve blondje in Hollywood te spelen, en bouwde daarnaast doelbewust een zeer gevarieerde carrière uit. Voor haar vertolking van June Carter Cash, de echtgenote van de legendarische countryster Johnny Cash, in de film Walk The Line kreeg ze meerdere onderscheidingen, waaronder een Oscar. De voorbije jaren is ze ook alomtegenwoordig op het kleine scherm in bekende producties voor tv- en streamingdiensten, zoals Big Little Lies, The Morning Show en Little Fires Everywhere.

Bij al die series tekent Witherspoon niet alleen voor een van de hoofdrollen. Ze gaat ook voor zakelijke en creatieve controle door haar bedrijf Hello Sunshine als coproducer te laten optreden. Witherspoon heeft haar lot altijd zo veel mogelijk in eigen handen willen hebben. Voor Legally Blonde kon de toen 25-jarige actrice afdwingen dat haar pas opgestarte productiehuis Type A Films (een voorloper van Hello Sunshine) als coproducer voor de film werd opgenomen.

Vrouwelijk talent

Witherspoon ging met haar productiehuis niet louter voor het eigen gewin. Ze zag hoe vrouwen nog al te vaak stereotiep afgebeeld werden in films en series, en merkte hoe weinig vrouwen achter de schermen een rol van belang mochten spelen.

Voor de producties van Hello Sunshine, en haar eerdere productiehuizen, gaat ze altijd expliciet op zoek naar vrouwelijk talent: vrouwelijke auteurs wiens boek verfilmd kan worden, scenaristes, producers, regisseurs en natuurlijk actrices die een volwaardig personages mogen neerzetten. Dat zorgt zowel voor commercieel succes als voor ettelijke onderscheidingen.

Maar Witherspoon is dus niet blind voor de machtsverschuiving in Hollywood. Ze had al een deel van haar aandelen verkocht om haar bedrijf te versterken, onder meer aan het investeringsvehikel van Laurene Powell Jobs, de weduwe van Apple-oprichter Steve Jobs. Bij de overname door Mayer en co verkoopt ze opnieuw een deel van haar participatie. Ze zou een kleine 120 miljoen dollar krijgen, maar ze had al een vermogen van 200 miljoen dollar. Aan uitbollen denkt ze duidelijk ook niet, gezien de vele producties die voor de komende jaren gepland staan.

De alliantie met Kevin Mayer moet dus echt wel gezien worden als een antwoord op de streamingdiensten die iedereen de arm proberen om te wringen in Hollywood. De recente aanklacht van Scarlett Johansson, een andere bekende actrice, tegen Disney over misgelopen verloning is ook een gevolg van die machtsgreep van de streamingdiensten in Hollywood. Witherspoon heeft alvast haar positie versterkt, en kan onafhankelijk haar eigen ding blijven doen. Een beetje zoals Elle Woods in Legally Blonde.

De snelle comeback van Kevin Mayer Kevin Mayer was jarenlang een van de vertrouwelingen van CEO Bob Iger bij Disney. Hij bouwde er de streamingdienst Disney+ uit en tekende ook voor de belangrijke overnames zoals die van Lucasfilm, bekend van Star Wars. Mayer vertrok vorig jaar abrupt bij Disney, toen bleek dat hij niet Iger mocht opvolgen. Mayer was even CEO van het Chinese socialemediafenomeen TikTok, maar trok zich daar snel terug. Hij had er niet op gerekend dat de Amerikaanse overheid en toenmalig president Donald Trump TikTok opeens als een gevaar voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten zouden bestempelen. Mayer is duidelijk uit op eerherstel en wil nu met een nieuw investeringsvehikel en de alliantie met Hello Sunshine opnieuw een rol van betekenis spelen in Hollywood.

Tenzij u echt geen series of films kijkt, moet u Reese Witherspoon ooit al hebben zien acteren. Ze is al bijna 25 jaar een van de bekendste en best betaalde Amerikaanse actrices, en intussen is ze ook uitgegroeid tot een van de machtigste vrouwen in Hollywood.Die status dankt ze aan haar acteercarrière én aan haar eigen productiehuis, Hello Sunshine. Dat verkoopt ze nu deels aan een holding waar het Hollywood-zwaargewicht Kevin Mayer de plak zwaait (zie kader). De deal zou Hello Sunshine op 900 miljoen dollar waarderen. Reese Witherspoon behoudt wel een minderheidsparticipatie in Hello Sunshine en ze blijft operationeel de koers mee uitzetten. De opmerkelijke alliantie wijst erop dat Witherspoon sterk genoeg wil blijven staan tegenover de almaar machtiger streamingdiensten. Die hebben een enorme vraag ontketend naar nieuwe series en films, maar proberen tegelijk de productiehuizen in de tang te nemen. De streamingdiensten willen hun macht en de bijbehorende miljarden dollars veiligstellen, maar Witherspoon is dus niet van plan om over zich heen te laten lopen.Eind de jaren negentig startte Witherspoon als prille twintiger met enkele opmerkelijke bijrollen. Haar grote doorbraak kwam er met Legally Blonde. De komedie over een naïef uitziend meisje dat naar Harvard Law School trekt om haar ex-vriendje terug te winnen werd een onverwachte kaskraker in de bioscoop. Critici schrijven het succes van de film grotendeels toe aan de acteerprestaties van Witherspoon. Reese Witherspoon was nooit van plan om voor eeuwig het naïeve blondje in Hollywood te spelen, en bouwde daarnaast doelbewust een zeer gevarieerde carrière uit. Voor haar vertolking van June Carter Cash, de echtgenote van de legendarische countryster Johnny Cash, in de film Walk The Line kreeg ze meerdere onderscheidingen, waaronder een Oscar. De voorbije jaren is ze ook alomtegenwoordig op het kleine scherm in bekende producties voor tv- en streamingdiensten, zoals Big Little Lies, The Morning Show en Little Fires Everywhere. Bij al die series tekent Witherspoon niet alleen voor een van de hoofdrollen. Ze gaat ook voor zakelijke en creatieve controle door haar bedrijf Hello Sunshine als coproducer te laten optreden. Witherspoon heeft haar lot altijd zo veel mogelijk in eigen handen willen hebben. Voor Legally Blonde kon de toen 25-jarige actrice afdwingen dat haar pas opgestarte productiehuis Type A Films (een voorloper van Hello Sunshine) als coproducer voor de film werd opgenomen. Witherspoon ging met haar productiehuis niet louter voor het eigen gewin. Ze zag hoe vrouwen nog al te vaak stereotiep afgebeeld werden in films en series, en merkte hoe weinig vrouwen achter de schermen een rol van belang mochten spelen. Voor de producties van Hello Sunshine, en haar eerdere productiehuizen, gaat ze altijd expliciet op zoek naar vrouwelijk talent: vrouwelijke auteurs wiens boek verfilmd kan worden, scenaristes, producers, regisseurs en natuurlijk actrices die een volwaardig personages mogen neerzetten. Dat zorgt zowel voor commercieel succes als voor ettelijke onderscheidingen. Maar Witherspoon is dus niet blind voor de machtsverschuiving in Hollywood. Ze had al een deel van haar aandelen verkocht om haar bedrijf te versterken, onder meer aan het investeringsvehikel van Laurene Powell Jobs, de weduwe van Apple-oprichter Steve Jobs. Bij de overname door Mayer en co verkoopt ze opnieuw een deel van haar participatie. Ze zou een kleine 120 miljoen dollar krijgen, maar ze had al een vermogen van 200 miljoen dollar. Aan uitbollen denkt ze duidelijk ook niet, gezien de vele producties die voor de komende jaren gepland staan. De alliantie met Kevin Mayer moet dus echt wel gezien worden als een antwoord op de streamingdiensten die iedereen de arm proberen om te wringen in Hollywood. De recente aanklacht van Scarlett Johansson, een andere bekende actrice, tegen Disney over misgelopen verloning is ook een gevolg van die machtsgreep van de streamingdiensten in Hollywood. Witherspoon heeft alvast haar positie versterkt, en kan onafhankelijk haar eigen ding blijven doen. Een beetje zoals Elle Woods in Legally Blonde.