Opera heeft een economische waarde, weet Peter de Caluwe, de algemeen directeur-intendant van het operahuis De Munt in Brussel. "Cultuur wordt gesubsidieerd, in bedrijven wordt geïnvesteerd. Waarom is dat niet hetzelfde? Ik vind dat we die terminologie moeten aanpassen."

Praat met Peter de Caluwe over opera en hij vertelt geanimeerd over hoe het vroeger toeging in Italië. Over hoe bezoekers er hun eigen eten meebrachten en in hun loge verdwenen voor een maaltijd als ze genoeg hadden gezien. Over hoe in die loges allicht nog veel meer gebeurde dan alleen maar eten. In hetzelfde snelle tempo deelt de algemeen directeur-intendant van De Munt ook zijn visie op opera. Die heeft hij nu ook vastgelegd in zijn boek Opera. Passie en controverse.

...