Ondernemersvertrouwen herstelt in maart

Het vertrouwen van de Belgische ondernemers is in maart enigszins hersteld, na drie opeenvolgende maanden van daling. Dat meldt de Nationale Bank maandag.

De conjunctuurindicator van de Nationale Bank die het ondernemersvertrouwen in België peilt, klokte in februari af op -1, het laagste peil sinds september 2017. In maart is de indicator gestegen tot een score van -0,7.

'Het ondernemersvertrouwen verstevigde aanzienlijk in de verwerkende nijverheid. In de dienstverlening aan de bedrijven en de handel werd eveneens een verbetering opgetekend, die weliswaar iets kleiner was. Het ondernemingsklimaat verslechterde daarentegen licht in de bouwnijverheid', ludit het bij de Nationale Bank.

De algemene synthetische afgevlakte curve, die de onderliggende conjunctuurtendens weergeeft, blijft licht dalen.