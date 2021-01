Ignace Van Doorselaere, CEO van pralinefabrikant Neuhaus, heeft maandag een gastles ondernemen gegeven aan 25 laatstejaarsleerlingen van het Heilig Hartcollege in Tervuren. De les was het startschot van het 'Ondernemers voor de Klas'-project van Vlaamse Jonge Ondernemingen vzw (Vlajo).

'Ondernemerschap start met dromen, oplossingen zoeken voor je frustraties, en ideeën bedenken voor dingen die nu nog niet bestaan maar wel zouden moeten bestaan', begon Van Doorselaere zijn betoog. 'En het is ook aanvaarden dat het af en toe niet lukt.'

In coronatijden vindt Van Doorselaere het nog belangrijker om jongeren aan te spreken. 'We moeten durven denken aan de dag van morgen, aan de dag na COVID, want die komt. Hoe meer je denkt aan morgen, hoe minder pijn het doet vandaag.'

De leerlingen reageerden alvast enthousiast op de komst van de CEO. 'Ik vond het heel inspirerend en interessant', zegt studente Rania Al Fattahy. 'Zijn advies was erg goed en praktisch. Ik onthou vooral dat we meer moeten doen wat we zelf willen, vanuit onze eigen interesses, en niet vanuit wat anderen van ons verwachten.'

Vlajo trapt met de gastles het project 'Ondernemers voor de Klas' af. De komende acht weken geven 450 ondernemers 600 gastlessen aan laatstejaarsleerlingen en studenten hoger onderwijs, verspreid over heel Vlaanderen. Zo rekent de organisatie 20.000 leerlingen en studenten te bereiken. De les van Van Doorselaere gebeurde fysiek, maar Vlajo is ook voorbereid om de lessen volledig online te geven.