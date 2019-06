Marketingstudenten moeten heel wat meer kennen dan de klassieke 4 p's. De digitalisering noopt tot een nieuw model.

De Amerikaanse marketinghoogleraar Philip Kotler is een van de grondleggers van de marketing. Vaak worden zijn ideeën opgehangen aan de vier p's: product, plaats, prijs en promotie. Net zoals veel andere marketeers heeft Philip De Cleen jarenlang de theorie van Kotler gebruikt. "Maar na verloop van tijd kon ik bepaalde zaken niet meer plaatsen. Het theoretische model van de vier p's was niet in staat de nieuwe realiteit te omarmen", zegt Philip De Cleen, die topmarketeer was bij onder meer Henkel, Lay's, Thomas Cook en Duval Guillaume en nu marketingdocent is aan de Karel de Grote Hogeschool.

...