Limburgse start-up Fibricheck wint Europese award en krijgt FDA-approval

Dat was niet het enige goede nieuws voor de Limburgse start-up Fibricheck. Sinds deze week heeft Fibricheck ook de FDA-goedkeuring voor zijn medische mobiele applicatie op zak. Dat is een mijlpaal die toekomstige expansie zal vergemakkelijken. Een kantoor in de Verenigde Staten wordt nu heel logisch, zegt co-oprichtster Bieke Van Gorp. "Zonder lokale aanwezigheid kun je een markt zoals de VS niet succesvol bewerken."

De EIT-awards worden uitgereikt door het European Institute of Innovation and Technology (EIT). Dat Europese instituut probeert onderzoek, onderwijs en bedrijfsleven rond het thema samen te brengen in een netwerkstructuur. Dit jaar bestaat EIT 10 jaar en noemt zichzelf het grootste innovatienetwerk van Europa. Meer dan 1000 universiteiten, onderzoeksinstellingen, bedrijven en ngo's zijn partners in het netwerk. In tien jaar tijd leverde 1250 ondernemingen op, diesamen 6100 banen creëerden. "Voor ons was vooral de ondersteuning bij het vergaren van de markt voor gezondheidsapplicaties in diverfse landen van belang", glundert Van Gorp.

Het Leuvense Turbulent, dat kleinschalige waterkrachtcentrales bouwt, was verliezend finalist voor de Venture Award. Naast de Venture Award gaf EIT nog drie andere prijzen weg: de Change Award (20.000 euro), de Innovation Award (50.000 euro) en de Woman Award (20.000 euro). Bij de finalisten voor de Change Award zat nog een andere Limburgse start-up: Thermovault.