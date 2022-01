De Leuvense Materialenbank heeft in haar eerste jaar zowat 40 ton bouwafval van de afvalberg gered, zo heeft het stadsbestuur vrijdag bekendgemaakt in een persbericht. In de Materialenbank wordt afval van bouw- en andere werven verzameld en verwerkt tot nieuwe meubels of andere producten.

Exact een jaar geleden opende de Materialenbank aan de Vaart in Wilsele, deelgemeente van Leuven, haar deuren. 'We kunnen spreken van een succes', vindt schepen van Afvalbeleid Thomas Van Oppens (Groen). 'De Materialenbank is goed op weg om 140 ton bouwmaterialen per jaar te recupereren. Dat is ons streefdoel.'

De bank haalt zijn materiaal vooral uit oude stadsgebouwen, maar ook particulieren vinden hun weg. In totaal zijn er driehonderd particulieren en organisaties die materialen gedoneerd hebben. Afvalmaatschappij EcoWerf en De Kringwinkel ViTeS zorgen voor een structurele instroom van materiaal. Het materiaal dat het meest gedoneerd wordt, is hout. Zo is er een klein ton meubelhout ingezameld, zes kilometer aan balkhout en ongeveer 900 kubieke meter aan platen en planken. Verder is er 15 kubieke meter isolatiemateriaal binnengekomen, 6,7 ton gesteente, een vijftiental ramen en een twintigtal deuren, een vijftigtal sanitaire toestellen zoals lavabo's en wc's en tot slot een assortiment aan materiaal uit rubber of plastic.

Atelier Circuler vzw geeft een nieuw leven aan de producten, en heeft zo onder meer al tuinbanken, herinneringsbankjes, allerhande meubels en horeca-inrichting gemaakt.

Exact een jaar geleden opende de Materialenbank aan de Vaart in Wilsele, deelgemeente van Leuven, haar deuren. 'We kunnen spreken van een succes', vindt schepen van Afvalbeleid Thomas Van Oppens (Groen). 'De Materialenbank is goed op weg om 140 ton bouwmaterialen per jaar te recupereren. Dat is ons streefdoel.'De bank haalt zijn materiaal vooral uit oude stadsgebouwen, maar ook particulieren vinden hun weg. In totaal zijn er driehonderd particulieren en organisaties die materialen gedoneerd hebben. Afvalmaatschappij EcoWerf en De Kringwinkel ViTeS zorgen voor een structurele instroom van materiaal. Het materiaal dat het meest gedoneerd wordt, is hout. Zo is er een klein ton meubelhout ingezameld, zes kilometer aan balkhout en ongeveer 900 kubieke meter aan platen en planken. Verder is er 15 kubieke meter isolatiemateriaal binnengekomen, 6,7 ton gesteente, een vijftiental ramen en een twintigtal deuren, een vijftigtal sanitaire toestellen zoals lavabo's en wc's en tot slot een assortiment aan materiaal uit rubber of plastic.Atelier Circuler vzw geeft een nieuw leven aan de producten, en heeft zo onder meer al tuinbanken, herinneringsbankjes, allerhande meubels en horeca-inrichting gemaakt.