La vie en rose: Libeert Belgian Chocolate Creators lanceert Ruby IIII

De vierde chocolade

Libeert Belgian Choclate Creators heeft op de internationale zoetwaren- en snackbeurs ISM in Keulen Ruby IIII voorgesteld: een doosje met twee robijnvormige holle chocoladefiguurtjes erin. Die zijn gemaakt van roze chocolade, een product dat Barry Callebaut eind 2017 lanceerde als de vierde chocolade (na melk-, witte en zwarte chocolade). Ruby IIII is verkrijgbaar bij Carrefour, Makro, Spar, Alvo en Delhaize voor 4,99 euro per doos. Libeert is een van de vijf grote internationale bedrijven die de roze chocolade verwerken. Daarnaast heeft Callebaut speciaalzaken geselecteerd, waaronder Chocolaterie Vereecke, om met Ruby aan de slag te gaan.

Puur natuur

"Er bestond al gekleurde chocolade met sinaasappel- en aardbeiensmaak", zegt Frank Dhondt van Chocolaterie Vereecke, "maar die werd verkregen door die smaak toe te voegen." Roze chocolade is een natuurproduct. "De cacao is afkomstig van speciale bonen. Op sommige cacaobomen groeit een ander soort vrucht. Daar werd nooit iets mee gedaan, tot een ingenieur erop ging werken. De chocolade van die boon is roze van kleur en heeft een aparte smaak - fruitig, zurig, yoghurtachtig."

Love it or hate it

Wie de roze chocolade proeft, is ervoor of ertegen, heeft Frank Dhondt vastgesteld. Een middenweg is er kennelijk niet. "Over smaken kun je niet twisten, you love it or hate it", zegt Dhondt. "Maar we hebben klanten die er speciaal voor terugkomen." Dirk Jacxsens, de CEO van Libeert, heeft ondervonden dat liefhebbers van donkere chocolade de roze versie niet noodzakelijk lekker vinden. "Maar mensen die geen chocoladeliefhebber zijn, lusten dit wel. De liefhebbers zijn dus een nieuwe doelgroep, wat heel belangrijk is voor Callebaut."

Chocolade voor millennials

De vraag is dan ook wie de doelgroep voor de roze chocolade is. Zijn het vooral vrouwen? Dirk Jacxsens: "Zowel mannen en vrouwen lusten die chocolade graag." Lily Libeert, marketingverantwoordelijke bij Libeert, zegt dat ook een jonger publiek - en dan vooral millennials - wordt aangetrokken door die verfrissende zoet-zurige smaak. De ervaring van Dhondt bevestigt dat. "We hebben vastgesteld dat de Ruby vooral bij jongeren en kinderen aanslaat. Zij hebben niet zoals volwassenen al de smaak van chocolade in hun hoofd en staan open voor iets anders."

Proeven doet eten

Mensen laten proeven van de nieuwe smaak is een manier om het product bekend te maken. Maar Lily Libeert vraagt zich af of dat echt nodig is. "Als je op Google roze of ruby chocolade intikt, is het aantal hits gigantisch. Veel mensen zijn nieuwsgierig: hoe smaakt dat, moet je het proberen?" Voor Ruby III worden in de winkels displays geplaatst. Er komt geen klassieke mediacampagne. Wel doet Libeert een beroep op influencers om de jongere doelgroep te bereiken.

20 procent duurder is de roze chocolade vergeleken met de klassieke chocolade.