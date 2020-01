Karin Van De Velde, CEO van Callexcell, volgt Francis Wanten op als voorzitter van Voka - KvK Limburg. Ze is daarmee de eerste vrouwelijke voorzitter van een Voka - Kamer van Koophandel.

Van De Velde zetelt sinds 2013 in de raad van bestuur van Voka Limburg. In 2016 trad ze toe tot het bestuurscomité van de Limburgse werkgeversorganisatie en werd ze ook ondervoorzitter. Daarnaast zetelt ze in de Raad van Bestuur van Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen. Nu wordt ze de eerste vrouwelijke voorzitter bij Voka.

'Het is voor mij niet meer dan normaal dat je als vrouw bestuurder of voorziter bent, maar ik ben me wel bewust dat eerste vrouwelijke voorzitter van een Voka - Kamper van Koophandel een soort van mijlpaal is. In andere sectoren is het moeilijker om diverstiteit en inclusie écht te realiseren. Daarom zal ik inclusief ondernemerschap zeker mee uitdragen tijdens mijn mandaat', reageert Van De Velde.

Een van de belangrijkste accenten die de nieuwe voorzitter wil leggen, is de ontwikkeling van Limburgs talent, dat ook in de provincie moet worden gehouden. 'We moeten blijven inzetten op de promotie van STEM-opleidingen en duaal leren. Ook het hoger onderwijs en UHasselt zijn een belangrijke katalysator om dit te verwezenlijken', stelt Van De Velde.

Voka - Kvk Limburg wil de rol van bruggenbouwer tussen ondernemingen en onderwijs blijven opnemen. 'We hebben in Limburg heel mooie bedrijven en goede onderwijsinstellingen', zegt Van De Velde. 'Onderwijs, werkgevers, sociale partners en politiek moeten samen de mismatch op een constructieve manier aanpakken. Voka heeft daarin al heel wat stappen gezet - zoals duaal leren, de FIRST LEGO League en het STEM-platform - en daar zijn de eerste resultaten ook al zichtbaar van.'

Daarnaast telt Limburg verhoudingsgewijs het grootste aantal familiale ondernemingen. Samen zijn zij goed voor 52 procent van de totale Limburgse tewerkstelling. 'Zij vormen de basis van ons Limburgs economisch weefsel. Nadenken over opvolging of overname moet wel op tijd gebeuren', aldus Van De Velde. 'Daarom hebben we vorig jaar een afdeling voor eigenaars-ondernemers uit de grond gestampt.'

Voorts roept de werkgeversorganisatie politici op om daadkracht te tonen. 'De Vlaamse regering moet durven doen en durven politiek voeren. We rekenen op de Limburgse ministers om het Limburgse verhaal verder uit te dragen en te realiseren. En we dringen toch wel aan op een snelle federale regeringsvorming', besluit Van De Velde.

Van De Velde zetelt sinds 2013 in de raad van bestuur van Voka Limburg. In 2016 trad ze toe tot het bestuurscomité van de Limburgse werkgeversorganisatie en werd ze ook ondervoorzitter. Daarnaast zetelt ze in de Raad van Bestuur van Voka - Vlaams Netwerk van Ondernemingen. Nu wordt ze de eerste vrouwelijke voorzitter bij Voka. 'Het is voor mij niet meer dan normaal dat je als vrouw bestuurder of voorziter bent, maar ik ben me wel bewust dat eerste vrouwelijke voorzitter van een Voka - Kamper van Koophandel een soort van mijlpaal is. In andere sectoren is het moeilijker om diverstiteit en inclusie écht te realiseren. Daarom zal ik inclusief ondernemerschap zeker mee uitdragen tijdens mijn mandaat', reageert Van De Velde. Een van de belangrijkste accenten die de nieuwe voorzitter wil leggen, is de ontwikkeling van Limburgs talent, dat ook in de provincie moet worden gehouden. 'We moeten blijven inzetten op de promotie van STEM-opleidingen en duaal leren. Ook het hoger onderwijs en UHasselt zijn een belangrijke katalysator om dit te verwezenlijken', stelt Van De Velde. Voka - Kvk Limburg wil de rol van bruggenbouwer tussen ondernemingen en onderwijs blijven opnemen. 'We hebben in Limburg heel mooie bedrijven en goede onderwijsinstellingen', zegt Van De Velde. 'Onderwijs, werkgevers, sociale partners en politiek moeten samen de mismatch op een constructieve manier aanpakken. Voka heeft daarin al heel wat stappen gezet - zoals duaal leren, de FIRST LEGO League en het STEM-platform - en daar zijn de eerste resultaten ook al zichtbaar van.' Daarnaast telt Limburg verhoudingsgewijs het grootste aantal familiale ondernemingen. Samen zijn zij goed voor 52 procent van de totale Limburgse tewerkstelling. 'Zij vormen de basis van ons Limburgs economisch weefsel. Nadenken over opvolging of overname moet wel op tijd gebeuren', aldus Van De Velde. 'Daarom hebben we vorig jaar een afdeling voor eigenaars-ondernemers uit de grond gestampt.'Voorts roept de werkgeversorganisatie politici op om daadkracht te tonen. 'De Vlaamse regering moet durven doen en durven politiek voeren. We rekenen op de Limburgse ministers om het Limburgse verhaal verder uit te dragen en te realiseren. En we dringen toch wel aan op een snelle federale regeringsvorming', besluit Van De Velde.