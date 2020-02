De voormalig advocaat Dominique Meert heeft het gehad met juridisch jargon. Haar start-up, The Visual Lawyer, vertaalt complexe teksten naar visueel ondersteunde mensentaal.

Wat doet The Visual Lawyer?"We helpen professionals complexe, juridische informatie visueel en duidelijk te communiceren. Dat kan voor bijvoorbeeld algemene voorwaarden, compliance policy's, privacy statements en contracten. Onze klanten zijn voornamelijk advocatenkantoren en juridische afdelingen. Met onze 'design thinking'-methode kunnen zij hun cliëntenrelaties verbeteren." Wat zijn de belangrijkste troeven?"Een transparante manier van communiceren helpt vertrouwen te creëren, zorgt voor een betere klantenbeleving en leidt tot snellere beslissingen. Juridische documenten moeten niet alleen correct zijn, de ontvanger moet ze ook vlot kunnen begrijpen, zelfs al is die geen jurist." Hoe is het idee ontstaan?"Met mijn andere bedrijfje tracht ik al sinds 2016 innovatie in de juridische sector te stimuleren. Met 2KnowHow2 begeleid ik onder meer dienstverleners bij de commercialisering van hun kennis tot nieuwe digitale producten en diensten, ook volgens de principes van design thinking. Het idee voor The Visual Lawyer is dus daar gegroeid. In september 2019 ben ik daar officieel mee gestart. Als eenmanszaak, maar ik werk wel samen met een aantal voorkeurspartners." Waaruit bestaat uw businessmodel?"Net zoals 2KnowHow2 is The Visual Lawyer zelfbedruipend. Ik werk zonder extern kapitaal. De inkomsten haal ik enerzijds uit het redesign van juridische teksten. Anderzijds geef ik opleidingen en workshops over hoe een visuele ondersteuning van complexe documenten kan bijdragen tot een betere cliëntenbeleving." Wat is uw grootste uitdaging?"Het traditionele businessmodel van consultancy zou nog verder moeten evolueren naar een model waarin je kan schalen, bijvoorbeeld door het geven van opleidingen. Ik pleit ook voor meer visueel denken, al vanop de schoolbanken. Een vak als 'legal information design' zou niet misstaan in juridische opleidingen. Zo'n vak doceren in een academische context staat hoog op mijn verlanglijstje."