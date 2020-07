Alleen al in de Verenigde Staten verdwijnen elke dag 500 miljoen plastic rietjes in de vuilnisbak. Tibbe Verschaffel, net afgestudeerd als industrieel ingenieur, vond dat het anders en beter kon. Sinds kort liggen zijn herbruikbare bamboe rietjes onder meer bij Colruyt in de winkelrekken.

Tibbe Verschaffel (24) stampte zijn bedrijfje Planet B drie jaar geleden uit de grond en hij sleepte in 2018 als student de Gentrepreneur-award Machtige Maker in de wacht met een ecologisch verantwoorde fiets, die hij volledig in bamboe had gemaakt. Eerder had hij in zijn woonplaats Moerbeke al met succes een stevig uit de kluiten gewassen zomerbar gelanceerd, die hem het startkapitaal opleverde voor zijn bedrijf. Het ondernemen zit Verschaffel in het bloed, maar hij beseft nu al dat het een pad van vallen en opstaan is. "Ik ben gestopt met de bamboe fietsen. Onder meer het hoge prijskaartje bleek een struikelblok, maar ik beschouw die episode zeker niet als een mislukking. Dankzij dat project heb ik in Vietnam de nodige contacten gelegd en ben ik op het idee van de bamboe rietjes gekomen."

"Het probleem was dat die rietjes daar enkel aan de buitenkant gepolijst werden, terwijl ze binnenin nog vezelig bleven. Verre van ideaal als je zo'n rietje enkele tientallen keren in de vaatwasmachine wilt stoppen, want dan belanden die vezels al snel in je mond." Samen met een Vietnamese zakenpartner ontwikkelde Verschaffel een techniek om de binnenkant van de rietjes uit te frezen, te polijsten en te behandelen met zout. Daardoor worden ze zowel aan de buiten- als aan de binnenkant hard en glad, en kunnen ze moeiteloos honderden keren worden hergebruikt. De rietjes zien er zelfs bijna uit alsof ze van kunststof gemaakt zijn. "Niet bepaald spitstechnologie, maar daardoor verandert de beleving wel radicaal", zegt Verschaffel. De timing voor de lancering van de herbruikbare rietjes is niet toevallig gekozen. Vanaf volgend jaar is het gebruik van plastic rietjes in Europa verboden. De alternatieven zijn voorlopig schaars. "Metaal voelt onaangenaam aan, papier wordt snel week in de mond en bioplastic kan voorlopig niet worden verwerkt in België", zegt Verschaffel. "Vorig jaar begonnen we op ons zomerfestival te experimenteren met de bamboe rietjes en de respons was bijzonder enthousiast. Kort daarop is het festival Polé Polé bij ons komen aankloppen en intussen hebben we al een voet tussen de deur bij ruim 300 horecazaken. Zij kunnen hun rietjes, tegen een lichte meerprijs, ook laten personaliseren." Na ruim zes maanden overleg plaatste ook Colruyt dit voorjaar een eerste order van 9000 doosjes. Intussen volgde er een tweede van nog eens 12.000 doosjes. "We liggen nu al in 385 Colruyt-winkels in het hele land. Ook enkele honderden biowinkels zijn mee op de kar gesprongen. Bij Colruyt betaal je net geen 6 euro voor twaalf rietjes: zes van 15 centimeter lang voor cocktails en zes van 22 centimeter voor frisdranken. Na gebruik stop je ze eenvoudigweg in het bestekmandje in de vaatwasmachine, waarna ze opnieuw bruikbaar zijn." Verschaffel maakt zich sterk dat de rietjes minstens honderd keer opnieuw herbruikbaar zijn, waardoor zich een andere vraag opdringt: zal die duurzaamheid de verkoop op termijn net niet stevig doen afzwakken? "Het voordeel is dat mensen ook graag op zo'n rietje bijten", grijnst Verschaffel. "Waardoor ze doorgaans misschien iets sneller vervangen worden." De volledige productie van de rietjes zit in Vietnam. "We hebben al ruim 400.000 rietjes geproduceerd. Het blijft nog grotendeels handwerk. Mede daarom zitten we in Vietnam. Arbeid is er nog altijd vele malen goedkoper dan hier. Bovendien is bamboe daar een haast onuitputtelijke grondstof, die zichzelf constant vernieuwt." Maar toch: rietjes laten overvliegen vanuit Vietnam lijkt niet meteen aan te sluiten bij de duurzame focus van Planet B. "Dat klopt", geeft de jonge ondernemer toe. "Daarom heb ik de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het vervoer van onze rietjes volledig laten berekenen. Dat bedrag maken we integraal over aan een bedrijf dat in ruil bomen aanplant. Intussen beschikken we over een CO2-neutraal transportlabel dat gevalideerd werd door Vinçotte. Mochten er zich alternatieven aandienen voor de productie in pakweg Zuid-Frankrijk, dan wil ik die zeker overwegen, maar Vietnam beschikt gewoonweg over heel sterke troeven. Dankzij het heel warme klimaat kunnen we de rietjes daar bijvoorbeeld gewoon in de zon laten drogen, wat hier niet zou kunnen. De bamboe groeit er ook zo snel dat je in een jaar tijd al perfect bruikbare stengels hebt. Ik sluit niets uit, maar nu komt het er vooral op aan onze rietjes zo snel mogelijk in zo veel mogelijk andere landen in de winkelrekken te krijgen. Daarvoor zoek ik volop partners. Het probleem is dat je een natuurlijk product zoals bamboe niet kunt patenteren, waardoor er binnenkort wellicht ook veel kapitaalkrachtigere kapers op de kust zullen komen. Het komt er nu vooral op aan zo snel mogelijk te groeien en een behoorlijk marktaandeel te veroveren." Verschaffel blikt ook al verder vooruit. Met Planet B wil hij op termijn een breed gamma aan premiumproducten aanbieden die een duurzaam alternatief kunnen vormen voor allerlei populaire consumptiegoederen. Hij werd geselecteerd voor het Start it @KBC-acceleratieprogramma. "We ontwikkelen nu een innovatie ter vervanging van een wegwerpproduct dat dagelijks door miljoenen mensen wordt gebruikt. Veel meer kan ik daar nog niet over kwijt, maar ik hoop dat we het begin 2021 op de markt kunnen brengen. We willen daarmee ook meteen internationaal gaan. We hebben daarom onlangs een Kickstarter-campagne opgezet." Het ecologische gedachtegoed is de centrale trigger in alles wat Tibbe Verschaffel bedenkt en onderneemt. Niet toevallig volgde hij dit jaar aan de Universiteit Gent een postgraduaat innoverend ondernemen. "Als ondernemer test je constant nieuwe producten en concepten uit. Ik zal nooit iets ontwerpen dat niet volledig ecologisch en toekomstgericht is, zonder daarbij in een geitenwollensokkenverhaal te vervallen. En hoe rendabeler een bepaalde business wordt, hoe meer kapitaal je binnenkrijgt om op lange termijn een echt grote impact te hebben."