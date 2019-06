Jonas Dhaenens (36) leidt na de fusie van zijn bedrijf Combell met het Nederlandse TransIP een bedrijf dat meer dan een miljard dollar waard is. Die waardering is mooi meegenomen voor Dhaenens, maar hij focust op het grotere plaatje: van Combell een Europese topper maken.

Jonas Dhaenens bouwde als zestienjarige vanuit zijn slaapkamer Combell uit tot een verborgen kampioen. De hostingspecialist is niet bekend bij het grote publiek, maar ongeveer 70 procent van alle websites in België draait op de netwerkinfrastructuur van Combell. Het Gentse techbedrijf mikt voornamelijk op de kmo-markt en is ondertussen ook de marktleider in Nederland, Denemarken, Zweden en Zwitserland.

...