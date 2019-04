Jan Hollez en Zhong Xu (start-up Deliverect) halen 3 miljoen euro op bij grote investeerders

Jan Hollez en Zhong Xu trekken voor hun start-up Deliverect twee kleppers aan als investeerders. De jonge, maar ervaren techondernemers willen niet rentenieren en werken verder aan de digitalisering van de horeca.

Deliverect kondigde dinsdag een kapitaalronde van 3 miljoen euro aan. België is aan grotere bedragen gewend geraakt door de techbeloftes Showpad en Collibra, die kapitaalrondes van 50 en zelfs 100 miljoen dollar hebben afgesloten. Maar het resultaat van Deliverect, dat een softwareplatform heeft ontwikkeld om horecakassa's te verbinden met de IT-systemen van maaltijdbezorgers zoals Deliveroo, is opmerkelijk. Het is zeldzaam dat een start-up na negen maanden al 3 miljoen ophaalt, en dan nog bij grote namen.

...