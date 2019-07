De Brit Greg Marsh heeft een cv om u tegen te zeggen, als investeerder en als ondernemer. Hij heeft lessen voor Belgische ondernemers.

Als ondernemer had Greg Marsh succes als medeoprichter en CEO van het Londense Onefinestay. De 'Airbnb voor luxewoningen' - Marsh hoort de vergelijking niet graag - verkoopt aan eigenaars van een luxueuze woning een dienst, waardoor ze hun woning kunnen verhuren terwijl ze er zelf niet zijn. Het in 2009 opgerichte bedrijf groeide tot een bedrijf met meer dan 700 werknemers en werd in 2016 voor 148 miljoen euro verkocht aan de hotelgroep AccorHotels. Als investeerder was Marsh aan de slag bij het Amerikaanse fonds Index Ventures en was hij persoonlijk een van de eerste investeerders in de maaltijdenleverancier Deliveroo.

...