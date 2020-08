'Naar aanleiding van de lockdown pleitten meer en meer stemmen ervoor terug te gaan naar een lokale productie en consumptie. Hoewel dat zeker een interessante trend kan zijn voor de materiële economie, gebeurt in de digitale wereld het omgekeerde.' Dat zegt Aline Muylaert, medeoprichtster van de Brusselse start-up CitizenLab.

Met een verstrenging van de coronamaatregelen en een aankomende tweede golf, die we hopelijk zullen controleren, is het voor veel sectoren weer bang afwachten voor de economische gevolgen. Als oprichter van een technologiebedrijf in de publieke sector hebben de crisis en de lockdown ons de voorbije maanden echter geen windeieren gelegd. We hebben veel nieuwe projecten opgestart voor bestaande en nieuwe klanten, het aantal werknemers is bijna verdubbeld en we overtroffen onze doelstellingen. Ik vertel u graag hoe wij de voorbije maanden hebben beleefd.

In het voorjaar van 2019 sloot CitizenLab een kapitaalronde af van meer dan 2 miljoen euro om verder te kunnen internationaliseren. Als softwarebedrijf is onze grootste troef ons team. De investeringen worden dan ook gebruikt om meer technische en commerciële collega's aan boord te halen. 2020 zou een groei-jaar worden voor CitizenLab. Toen brak de gezondheidscrisis uit. In maart beslisten wij van thuis uit te werken en zetten we de geplande sollicitatiegesprekken digitaal voort. Op afstand werken werd de standaard. We hadden al enkele collega's die vanuit het buitenland werkten, maar toch was het voor ons nog altijd de norm om dagelijks naar kantoor te komen en meetings met klanten op verplaatsing te houden.

Ik hoop dat veel sectoren deze crisis zullen aanwenden als een kans voor digitalisering en verandering.

Er stonden meer dan tien vacatures open toen de crisis uitbrak. De voorbije weken kwamen er daar nog eens vijf bij. We vonden nieuwe collega's in meer dan tien landen en openden - op afstand -kantoren in Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Hoewel het aanvankelijk raar voelde om nieuwe collega's wegwijs te maken en te leren kennen via een digitale weg, stonden we er ook versteld van hoe makkelijk dat liep. Je beseft niet dat je al maanden met elkaar samenwerkt zonder elkaar in het echt te hebben ontmoet.

De crisis bracht ook heel wat teweeg bij onze klanten, de lokale overheden. Zij staan in de frontlinie om de coronamaatregelen lokaal toe te passen en vragen van ongeruste burgers te beantwoorden. De eerste weken waren de ambtenaren in volle crisismodus, maar na de eerste storm was er stilletjes aan plaats voor een nieuwe modus operandi. Het cliché dat onze noorderburen minder risicoavers zijn en sneller nieuwe kansen zien, kunnen wij bevestigen. In maart en april stond onze telefoon roodgloeiend en gaven we de ene naar de andere videopresentatie voor Nederlandse gemeenten.

De crisis heeft ertoe geleid dat we onze interne organisatie internationaal hebben aangepakt.

In België kwam het wat later op gang, maar ook hier zagen de lokale overheden snel in dat de geplande bewonersavonden even niet meer konden doorgaan en dat ze behoefte hadden aan een digitaal alternatief. In het verleden vroegen wij geregeld of een kennismaking via een videogesprek mogelijk was, maar dat werd vaak afgewimpeld. Nu was het plots wel mogelijk een digitale presentatie te geven voor een volledig college van burgemeester en schepenen. Ook in de administratie zag je dat actie ondernemen plots veel belangrijker was dan uren vergaderen in werk- en stuurgroepen.

Naar aanleiding van de lockdown pleitten meer en meer stemmen ervoor terug te gaan naar een lokale productie en consumptie. Hoewel dat zeker een interessante trend kan zijn voor de materiële economie, gebeurt in de digitale wereld het omgekeerde. De crisis heeft ertoe geleid dat we onze interne organisatie internationaal hebben aangepakt. Dat ging van het aanwerven van collega's in andere landen tot webinars houden met mogelijke klanten van verschillende continenten. ' Think global, act local' , hoor je vaak in start-upworkshops. De gezondheidscrisis is een wereldwijde crisis, die een band creëert met elke andere wereldburger. Daarom kijk ik positief naar de komende maanden en hoop ik dat veel sectoren deze crisis zullen aanwenden als een kans voor digitalisering en verandering.

