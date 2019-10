Hoe Rembrandt failliet ging

Frederic Eelbode medewerker Trends

Rembrandt was een onaangename man met een gat in zijn hand en hij ging bedrieglijk failliet. "Dat zijn alternatieve feiten", beweert historicus Machiel Bosman. "We zijn alleen zeker dat Rembrandt opereerde in een grijze zone tussen wat kon en wat niet kon."

REMBRANDT "Over Rembrandt is een zwarte mythe in omloop." © English Heritage Archive

In de historische vertrekken van het Rembrandthuis in hartje Amsterdam is het druk, zeker in dit jaar waarin Nederland de 350ste verjaardag van de dood van zijn bekendste schilder herdenkt. Het monumentale pand met rood-groene luiken was van 1639 tot 1658 de residentie van Rembrandt van Rijn en zijn familie. Geen extravagant palazzo zoals het Rubenshuis in Antwerpen, maar een ruim en voornaam burgerhuis waar de meester woonde, werkte en zijn klanten ontving.

...

