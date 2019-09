Wat u investeert in uw mensen, krijgt u terug van uw mensen, maar ook van uw klanten. Dat zegt Daniëlle Vanwesenbeeck, general manager van Mastermail.

Terwijl ik deze column in mijn bureau schrijf, stofzuigt de vrouw van de poetsploeg de gang van onze kantoren. Ik moet denken aan de manier waarop de samenwerking met het poetsbedrijf is begonnen. We zagen al veel werknemers van de firma. Ze werden vervangen. Het verloop is er vrij groot.

...