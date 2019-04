De productie van kleren is erg belastend voor het milieu. Bovendien worden aan het einde van het seizoen massa's kleren weggegooid of vernietigd. Enkele Belgische bedrijven tonen dat het anders kan.

Drie jaar geleden lanceerde Sebastiaan de Neubourg met W.R. Yuma de eerste 3D-geprinte zonnebrillen ter wereld. Nog voordat het idee voor het merk er was, stond één zaak als een paal boven water: het bedrijf moest volgens de principes van de circulaire economie werken. "Als ingenieur was ik vijf jaar actief als consultant in de sector van de circulaire economie. Zo leerde ik enorm veel interessante start-ups kennen. De circulaire economie is de economie van de toekomst. De lineaire economie, die de grondstoffen uitput en massa's afval creëert, is onhoudbaar", vertelt De Neubourg. "Ik kreeg zelf zin om te ondernemen. Ik wilde iets in de modewereld doen. Zo kwam ik op het idee van de 3D-geprinte zonnebrillen. Bij de uitwerking van mijn businessplan kon ik rekenen op de begeleiding van Flanders DC. Dat was een enorme hulp."

...