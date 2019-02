Het ondernemerschap in de lucht van Vlerick

Peter Verstraeten - Proceedix

PETER VERSTRAETEN. "Proceedix is mijn vierde bedrijf. Na mijn studies voor burgerlijk ingenieur ben ik naar Vlerick getrokken. Daar heb ik mij gerealiseerd dat ik zelf een onderneming wou starten. Ik ben nog even bij een consultancybedrijf gaan werken en aan Vlerick verbonden gebleven. Maar ik heb op mijn 28ste wel mijn eerste bedrijf opgericht, een consultancybedrijf, samen met een vennoot. Vier jaar later heb ik een eerste softwarebedrijf opgericht en vijf jaar later een tweede. In 2008 hebben we alles verkocht aan een Indiase technologiegigant. Ik heb dan een sabbatical genomen. In die periode is het idee voor Proceedix ontstaan, een platform om procedures en handleidingen te digitaliseren. Dat heeft ook snel geleid tot een zusterbedrijf, Iristick, dat een slimme veiligheidsbril voor de industrie ontwikkelt. Ik heb dat mee opgericht, maar operationeel ben ik er niet in actief."

"Ik heb niet echt een mentor gehad, maar ik kon zeer veel ervaring opdoen bij Vlerick. Naast het advies van enkele proffen, was vooral de mentaliteit belangrijk. Het ondernemerschap zit daar in de lucht. Ik kom niet uit een ondernemend milieu, mijn ouders waren ambtenaar. Ik heb van mezelf ontdekt dat ik dit wou doen."

Peter Verstraeten • (Huidig) Bedrijf? Proceedix • Minder of meer dan één miljoen euro opgehaald? meer • Functie? CEO • Geboortejaar? 1964 • Uw hoogst behaalde diploma? Master (ir., MBA) • Hoe oud was u toen u uw eerste bedrijf oprichtte? 28

Riemer Grootjans - Iristick

RIEMER GROOTJANS. "Als student heb ik nog pc's verkocht, maar voor mij was dat vooral een bijverdienste. Eigenlijk ben ik via een doctoraat beginnen te ondernemen. Een professor had aan mijn mouw getrokken om te doctoreren op een project, waarbij ik moest helpen er zo snel mogelijk een commerciële spin-off van te maken. Er waren al twee onderzoekers die bezig waren met een nieuwe toepassing rond 3D-pixels. Die component in digitale camera's werd oorspronkelijk gebruikt om kleuren te onderscheiden, maar kan ook dienen om afstanden te meten. De spin-off heette Optrima en we hadden snel interesse van Melexis. Maar uiteindelijk zijn we samengegaan met Softkinetic, een Brusselse start-up en sectorgenoot. In drie jaar zijn we dan gegroeid tot 140 medewerkers. Het was best wel een spannend verhaal met leuke verwezenlijkingen. Onze technologie zit bijvoorbeeld

in enkele modellen van BMW."

"Softkinetic is in 2015 overgenomen door Sony. Ik was toen al deels bezig met nieuwe projecten. Ik had via het crowdfundingplatform Kickstarter geld opgehaald voor de ontwikkeling van een meettoestel, wat leidde tot de oprichting van LabNation. De toestellen worden nog altijd verkocht, maar ondertussen focus ik uitsluitend op mijn andere bedrijf, Iristick, dat hightech smartglasses ontwikkelt voor industrieel gebruik Er zijn inderdaad niet zoveel hardwarestart-ups in België. Je moet er ook wel een beetje masochistisch voor zijn. Het is verschrikkelijk moeilijk. Je moet vooraf alle risico's op je nemen. Software kan je achteraf nog updaten, maar met hardware is dat niet mogelijk. Alles moet in orde zijn. Mijn ouders zitten niet in deze branche, zij hebben een politieke en/of juridische carrière. Ze hebben mij op een andere manier beïnvloed. De lat lag thuis heel hoog. Met een zeven op tien moest ik niet thuiskomen. Zij hebben mij ingeprent dat je altijd je best moet doen en de ambitie moet hebben iets van je leven te maken."