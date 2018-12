Jasper Vekeman Redacteur Trends & MoneyTalk Opinie

'Het is hoog tijd Afrika niet alleen als een bedreiging te zien'

'Het is duidelijk dat Afrika een pak troeven heeft. Er is snelle economische groei, een overvloed aan jonge, goedkope en steeds beter opgeleide werkkrachten, en bovenal is er een duidelijke dynamiek aanwezig.' Dat zegt Trends-redacteur Jasper Vekeman.