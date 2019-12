Grafisch vormgever Sara De Bondt werkte voor grote internationale namen als Tate en Haus der Kunst. Hoewel de sector het moeilijker krijgt, ziet ze de toekomst ook positief in. En het aantal vrouwelijke grafisch vormgevers gaat mogelijk in stijgende lijn.

En toen maakten ze ruzie over wie het logo mocht ontwerpen. Zo gaat dat blijkbaar als grafisch vormgevers zich verenigen. Hun federatie bestaat al even niet meer en het verhaal viel in de plooien van de tijd, maar Sara De Bondt dist het opnieuw op. Als curator van de expo Off the Grid in het Design Museum Gent bracht ze het grafisch ontwerp in het België van de jaren zestig en zeventig samen. "Meestal worden dezelfde verhalen almaar herhaald. De verhalen van de bekende mensen die zich goed konden promoten, of die galeries en dure publicaties hadden. De andere mensen, die misschien verlegen waren of niet pasten in de norm, zijn we vergeten. Daar wil ik verandering in brengen", zegt De Bondt.

...