Gert De Mangeleer, oprichter van L.E.S.S. by Hertog Jan***, besliste vorig jaar het sterrenrestaurant Hertog Jan te sluiten. Hij wil zijn werk en leven voortaan anders aanpakken.

'Ik wist dat er een tijdlang geen evenwicht in mijn agenda zou zijn, toen we beslisten een nieuw concept op te zetten. De afgelopen maanden hebben we bijna non-stop naar de opening van de zaak toegewerkt, ook tijdens de weekends. Ik heb die uitdaging nodig en begin stilaan te beseffen dat ik altijd veel zal werken. Ik werk gewoon graag veel. Wat niet wil zeggen dat ik niet probeer ook tijd te maken voor mijn vrouw en kinderen.

'Ik probeer één dag in de week voor hen in te lassen, al moet ik toegeven dat ik maar een of twee zondagen per maand echt vrij ben. Die momenten met mijn gezin zijn dan een beloning voor de hele week, ik ben daar tevreden mee. Ik hoor hen toch ook niet klagen. Ja, mijn kinderen zeggen soms dat ik veel werk en dat ze dat jammer vinden, maar eigenlijk hebben ze hun hele leven nooit iets anders gezien.

'Mijn echtgenote en ik zijn allebei ambitieuze mensen en ik denk niet dat onze kinderen daaronder lijden. Vier keer per jaar neem ik echt de tijd om met mijn gezin op vakantie te gaan. Die reizen leggen we in het begin van het jaar al vast, anders lukt het toch niet ze in te plannen. Ik vind niets leuker dan in de zomer een villa te huren in het zuiden en daar gewoon samen te zijn, terwijl ieder zijn ding doet.

'Ook voor vrienden probeer ik tijd te maken. Zo spring ik bijvoorbeeld op vrijdagavond rond tien uur nog even binnen bij de buren. Zij hebben een brander op hun terras, het is altijd een beetje zomer bij hen. Samen drinken we dan een goed glas wijn, en soms loopt dat al eens uit de hand. Zo gewoon samenzijn met vrienden, dat heb je af en toe nodig.'

Behoefte aan evenwicht

'Dat ook ik echt behoefte heb aan evenwicht, ben ik beginnen beseffen toen we begin vorig jaar besloten Hertog Jan dicht te doen. Mochten er vanavond vrienden bellen en vragen met de kinderen iets te gaan eten, dan zou ik daarop ingaan. Dat zou ik vroeger nooit hebben gedaan. Nu denk ik: ik ben al twintig jaar bezig, ik heb geluk met mijn gezondheid, het wordt tijd om wat te genieten. Je mag tenslotte niet vergeten dat ik ook veel heb opgegeven, hè.

"Wat niet wil zeggen dat dat het niet waard is geweest, want dat was het zeker en vast wel. Ik wil mijn werk alleen anders aanpakken dan voorheen. Het is best confronterend als ik het verschil zie tussen mijn dochters, die vijftien en drie jaar oud zijn. Ik geniet ontzettend van hen allebei, maar het lijkt alsof ik de periode die mijn jongste dochter nu meemaakt volledig heb gemist bij mijn oudste.'

Met de koning mee

'En toch zou ik anderen aanraden hetzelfde te doen als ik heb gedaan. Tenzij dat niet werkt, dan moeten ze het anders doen ( lacht). Wij hebben het geluk dat we veel hebben teruggekregen voor onze inspanningen. Mocht ik zo hard hebben gewerkt als ik al heb gedaan, maar nog altijd staan waar ik aan het begin stond, dan had ik heel anders naar de zaken gekeken. Je moet toch letten op wat je in de plaats krijgt, en dan heb ik het niet alleen over materialistische zaken. Haal je voldoening uit je vak? Krijg je erkenning? Wat bouw je op voor je gezin en voor jezelf?

"Ik heb de voorbije jaren iets bijzonders kunnen neerzetten, vind ik. Ik heb heel veel gereisd, ben gaan koken in Japan, ben met de koning meegegaan op handelsmissie. Ik heb de wereld gezien en veel ervaring opgedaan. Dat leven wil ik niet opgeven. Ik wil dus veel doen voor mijn kinderen, maar ik voel ook een beetje egoïsme en trots, om ook mijn eigen dromen te blijven najagen.'