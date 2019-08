De Antwerpse galeriehouder Adriaan Raemdonck droomde er tijdens zijn eerste studentenjob bij huisschilder Georges van kunstschilder te worden.

" Mijn eerste studentenjob deed ik bij Georges, de huisschilder van Pepingen, het Brabantse dorp waar ik ben opgegroeid. Georges was een fantastische man en leerde mij de rijkdom en de complexiteit van verf kennen. Ik was 's zomers bij Georges, en dan werkten we vooral buiten. Dat vond ik heerlijk, de hele dag in de openlucht doorbrengen, met de fluitende vogels op de achtergrond en met uitzicht op het glooiende Pajottenland.

...