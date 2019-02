Filip Balcaen investeert in West-Vlaamse dienstenbedrijven: krijger en diplomaat

Ondernemer Filip Balcaen heeft een wereldwijd netwerk om u tegen te zeggen, maar zijn twee recentste investeringen in de dienstensector zijn op en top West-Vlaams. Met zijn investeringsmaatschappij Baltisse nam Balcaen een meerderheidsbelang in de hr-dienstengroep House of Talents. Het snel groeiende Kortrijkse uitzendbedrijf is in 2008 opgericht door Steve Rousseau, die nog altijd aandeelhouder en de CEO is. Ook de tweede deal, de instap van Baltisse in Partners in Accountancy, een groep van onafhankelijke boekhoudkantoren, is West-Vlaams gekleurd. Accountant Steven Brouckaert richtte Partners in Accountancy op in 2017. De hoofdzetel van de groep is gevestigd in Roeselare. Beide deals typeren de internationale industrieel, die ook oog heeft voor lokale ambitieuze groeibedrijven. Balcaen investeert in uitblinkers. "Bij F...