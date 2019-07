Een dier slachten roept bij de meesten walging op. Els Dietvorst en Orla Barry zien er de schoonheid van in. Beide kunstenaars verkasten negen jaar geleden naar de zuidkust van Ierland en gingen er boeren. Daar is nu een tentoonstelling uit gegroeid.

Het jaar van een schapenboer start in de herfst, het seizoen dat de rammen de ooien dekken. In januari volgt de eerste controle van de dieren. In maart en april lammeren ze, het is dan ook de tijd om de moestuin klaar te maken voor het nieuwe seizoen. Om die drukke periode te overbruggen, draaien de boer en zijn boerin dag- en nachtshiften. In de zomer plukken ze de vruchten van de lange winter. Dan is het is tijd om te genieten van de stoeiende lammeren in de wei en om de groenteoogst binnen te halen. Het klinkt idyllisch. De realiteit is harder. Veel harder.

...