Uit een nieuwe enquête blijkt dat de Belgen verwachten dat de raden van bestuur van bedrijven evenveel vrouwen als mannen tellen. Interessant is dat ook naar voren komt op welke gebieden vrouwen het verschil maken in de raad.

Er is de afgelopen jaren heel wat gedebatteerd over quota, maar uit de cijfers blijkt dat ze werken. Volgens het kenniscentrum Guberna voldeed vorig jaar 80,52 procent van de beursgenoteerde bedrijven aan de vereiste 30 procent vrouwen in de raad van bestuur (gebaseerd op balansen van 2017). Bij niet-beursgenoteerde bedrijven, waarvoor de verplichting van een derde vrouwelijke bestuurders nog niet geldt, was dat 37,5 procent en voor dit jaar zou dat cijfer zelfs nog gedaald zijn naar 35,3 procent.

Belgen vinden zulke cijfers niet meer kunnen, blijkt uit een enquête van het marktonderzoeksbureau Profacts in opdracht van Women On Board. Dat is een vzw die ijvert voor meer vrouwen in raden van bestuur en topmanagement. 79 procent van de Belgen zou een raad van bestuur met evenveel vrouwen als mannen verkiezen als ze zelf de manager van een bedrijf waren, zo blijkt uit de enquête bij een representatief staal van 1000 Belgen. Even veelzeggend is dat 59 procent van de Belgen het 'schandalig' vindt als er geen enkele vrouw in de raad van bestuur van een bedrijf zit.

Lange termijn

De deelnemers aan de enquête kregen ook een lange lijst onderwerpen waarvoor ze moesten aangeven of een meer diverse raad van bestuur er beter op zou scoren dan een board met overwegend mannen. Dat een duidelijker diversiteitsbeleid bij de top vijf zit, mag niet verbazen. Het lijstje wordt aangevuld met de relaties met de sociale partners, de impact op het klimaat, duurzaamheid op lange termijn en een sterke langetermijnvisie. Op al die punten maken vrouwen dus het verschil volgens de Belgen.

Waarom presteren raden van bestuur met een evenwicht tussen mannen en vrouwen beter voor die criteria? De enquête onderzocht dat niet, maar Nicoline Spruijt heeft er wel een mening over. Zij is lid van het Executive Committee Women on Board, managing partner & strategic director van de merkenbouwer Brandhome en lid van de raad van advies bij de West-Vlaamse Brouwerij De Brabandere. "Het valt op dat die vijf topics allemaal met de lange termijn te maken hebben", zegt ze. "Vaak wordt gezegd dat mannen sneller resultaat willen zien, terwijl vrouwen een meer holistische kijk hebben. Ze zien meer het hele speelveld: hoe de departementen met elkaar werken en hoe topics elkaar bevechten of versterken." Nicoline Spruijt, die samen met CEO Trees Paelinck en voorzitter Françoise Roels nu een van de drijvende krachten achter Women On Board is, wijst erop dat de vijf onderwerpen waarop vrouwen het verschil maken, zeer relevant zijn. "De relaties met de sociale partners bijvoorbeeld, dat is geen soft thema."