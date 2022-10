De Europese innovatie-ecosysteem EIT zoekt externe partners om de komende drie jaar een miljoen Europeanen op te leiden tot de ideale technologiewerknemer of -ondernemer. Zelf legt de organisatie 25 miljoen euro op tafel.

"In Europa zijn we sterk in onderzoek, maar als het erop aankomt die innovatie naar de markt te vertalen, lopen we altijd achterop", zegt Taavi Madiberk, de CEO van Skeleton Technologies en oprichter van de EU Unicorns Group. "Als we niet opletten, wordt Europa een museum van de beste technologie. Het is tijd voor actie. Europa heeft zijn eigen Manhattanproject nodig."

Of het jongste EIT-initiatief zo'n grensverleggend project kan zijn, zal de toekomst uitwijzen, maar in elk geval is de ambitie van het EIT Deep Tech Talent Initiative bijzonder concreet. De komende drie jaar wil het programma de technologische toekomst van Europa verzekeren door tegen 2025 een miljoen mensen op te leiden in deeptechcompetenties. De definitie van deep tech ziet EIT bewust breed. Innovatie in deep tech is volgens EIT geworteld in baanbrekende wetenschap, technologie en ingenieurstechnieken. Ze combineert vaak vooruitgang in de fysische, biologische en digitale domeinen.

Zoals bekend, is het vinden van opgeleid personeel een van de problemen voor technologiebedrijven. "Innovatie zal nooit gebeuren zonder goed opgeleide mensen", zegt EU-commissaris voor Innovatie, Onderzoek, Cultuur, Onderwijs en Jeugd Mariya Gabriel. "Daarom blijven we investeren in academische profielen en blijven we mensen met de juiste technische skills aantrekken. Je kunt pessimistisch stellen dat de top 50 in de ranking van universiteiten gedomineerd wordt door Angelsaksische universiteiten, maar je kunt ook positief zijn en de aanwezigheid van talloze van onze universiteiten in de top 500 zien als een resultaat van onze inspanningen op het gebied van onderzoek. Het komt er nu op aan het talent van onze onderzoekers om te zetten in innovatie-ondernemers."

Om de ambitie van het Deep Tech Talent Initiative waar te maken, investeert EIT zelf 25 miljoen euro via zijn bestaande kanalen. "Dat is uiteraard maar een startpunt", zegt EIT-directeur Martin Kern. "Daarom zijn we op zoek naar partners buiten de EIT-community. We nodigen we alle stakeholders uit een bijdrage te doen om dit programma op poten te helpen zetten."

EIT is al een ecosysteem voor innovatie, met meer dan 3.400 partners in 200 innvatiehubs. Sinds 2008 probeert het de innovatie in Europa aan te zwengelen door de drie pijlers in de innovatiedriehoek_ business, onderzoek en onderwijs _ met elkaar te verbinden tot innovatieclusters. EIT is een onderdeel van Horizon Europe, het EU-kaderprogramma voor onderzoek en innovatie. Het afgelopen decennium konden 5.600 ondernemingen genieten van EIT-ondersteuning en was het EIT-ecosysteem betrokken bij de creatie van 1.670 producten en diensten. Dat leverde 17.400 banen op. Bij de EIT-community's zitten intussen zeven unicorns, elk goed voor een waardering van meer dan 1 miljard euro.

