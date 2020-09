Yasmin Vantuykom, de oprichter en CEO van het influencermarketing- bureau Efluenz, moest na de lockdown haar medewerkers op tijdelijke werkloosheid zetten en - hoogzwanger - op zoek naar nieuwe klanten. Met haar hulp konden Stad Antwerpen en Stad Brussel doordringen tot de leefwereld van de jeugd.

Denkt u bij de term influencer marketing spontaan aan een meisje dat een nieuwe lippenstift aanprijst op Instagram? Dan loopt u wat achter op de feiten. Gespecialiseerde agentschappen, zoals Efluenz er een is, bedenken influencercampagnes voor de meest uiteenlopende producten en diensten, zelfs voor de crisiscommunicatie van de overheid. Twee jaar geleden richtte Yasmin Vantuykom haar agentschap Efluenz op, dat merken koppelt aan invloedrijke mensen die hun producten en diensten kunnen promoten op sociale media. Ze kreeg een duwtje in de rug van de incubator Startup Factory. "Zij gaven mij de kans te testen of ik klanten kon vinden voor influencercampagnes. Ik had gemerkt dat zelfs beauty- en modemerken, die nochtans de eerste waren om met influencers te werken, dat nog niet op een professionele manier aanpakten. Ik zag ook een bredere markt dan die van de typische bekende Vlamingen." Na een succesvolle incubatieperiode en een steile groei, waarvoor ze liefst tien medewerkers in dienst nam, kwam Vantuykom in contact met de uitgever Groupe Rossel, die in mei vorig jaar een participatie nam in het kapitaal van Efluenz. "Sindsdien zitten we in hun Brusselse kantoor, doen we de influencercampagnes voor de krant Le Soir en biedt Rossel onze diensten aan zijn adverteerders aan." Efluenz leunde aanvankelijk sterk op klanten in de reis- en de modesector, die hard werden getroffen door de coronacrisis. "We pasten de campagnes aan voor onze klanten, maar er kwamen geen nieuwe klanten meer bij. Ik moest een beroep doen op tijdelijke werkloosheid. Vanaf april begon de overheid met ons te werken." Efluenz lanceerde zowel voor Stad Antwerpen als voor Stad Brussel een campagne om jongeren te overtuigen de coronamaatregelen na te leven en thuis te blijven. Kranten of tv-journaals volgen jongeren vaak niet, maar wel sociale media. "Voor de Antwerpse campagne werkten we met zestien influencers, die creatieve content maakten over hoe ze zich thuis bezighielden tijdens de lockdown. We bereikten meer dan 100.000 mensen, en meer dan 4500 internetgebruikers klikten door naar de site van de Stad Antwerpen", zegt Vantuykom. De prille dertiger beviel in juni van haar eerste kind, en is nog op zoek naar een nieuw evenwicht na een paar hectische maanden: "Het was zeer zwaar. Ik ben blij dat ik niet in maart maar pas in juni moest bevallen. Ondertussen kon ik mijn medewerkers uit tijdelijke werkloosheid halen. Ik sta er niet meer alleen voor, maar heb een team van negen mensen." Een klankbord vindt ze ook bij Bob Verbeeck. De CEO van het sportmarketingbedrijf Golazo was eerder haar mentor in het programma Young Leaders Inspiring Mentors. Efluenz verviervoudigt zijn omzet dit jaar richting 1 miljoen euro, verwacht Vantuykom. Dat heeft volgens haar veel te maken met de kwaliteit van de database van haar bureau. Daarin zitten meer dan 2000 influencers. Het komt er volgens de CEO op aan voor ieder merk en voor iedere campagne de juiste mix te vinden. "Daarin zit onze expertise. Om geloofwaardig te zijn, moet de influencer die je selecteert, passen bij je product. Voor een pizzacampagne kan je geen fitnessfreak inschakelen." "In onze database houden we werkelijk alles bij over die influencers: wat ze posten, hoeveel likes en reacties die posts opleveren, en met welke merken ze al in zee gingen", zegt Vantuykom. "Ook belangrijk is of er een evenwicht is tussen de gesponsorde content en de meer persoonlijke posts. Influencers die op te veel betaalde aanbiedingen ingaan, zien hun bereik en uiteindelijk ook hun geloofwaardigheid dalen." "Een belangrijke meerwaarde is dat wij altijd de achtergrond van de influencers controleren, want veel volgers hebben, zegt niet alles. Het mogen geen fake volgers zijn, maar de echte volgers moeten ook de juiste zijn voor je merk. Zo herinner ik me een bank die al lang samenwerkte met een grote influencer. Toen ik zijn achtergrond checkte, bleek dat 70 procent van zijn volgers in Spanje zat, waar die bank niet actief is." "Je moet professioneel zijn", zegt Vantuykom over influencers. Daarom voelt ze zich niet aangesproken wanneer het gaat over de vileine YouTube-rel tussen het Vlaamse vloggersduo Céline & Michiel en Acid. Céline Dept en Michiel Callebaut stootten onlangs hun collega-YouTuber Acid - Nathan Vandergunst voor de burgerlijke stand - van de troon als meest populaire Vlaamse You- Tuber. "Die rel staalde niet negatief op ons af. Ik vond het ook meer iets van hoe jongeren zich online gedragen, het was geen kwestie van influencers." Efluenz betaalt de influencers met wie het samenwerkt. Het tarief hangt af van het aantal en de kwaliteit van de volgers, van de sector en van het werk dat de influencer moet doen. Een filmpje maken voor YouTube vergt een grotere inspanning dan een foto posten. Soms slaan merken een bureau als Efluenz over, en stappen ze meteen naar de influencer. "Wil je één foto gepost zien door één influencer, dan heb je ons niet nodig, maar wel als het gaat over een samenwerking op langere termijn, met meerdere influencers." Vantuykom benadrukt dat haar bureau meer doet dan alleen maar influencers en merken koppelen. "Wij hebben sterke creatievelingen in huis, die originele creatieve concepten bedenken, in overleg met de klant. We brengen ook de contracten in orde en staan ervoor in dat wettelijk alles in orde is. Influencers moeten aangeven dat ze voor een post betaald worden, al is de manier waarop ze dat moeten doen in België minder strikt geregeld dan in andere landen. Wij vragen influencers een hashtag te gebruiken, zoals #ad, #collab, #gekregen of #gesponsord, ook al is in ons land de kans op een boete eerder klein." Vantuykom vindt het soms moeilijk aan merken duidelijk te maken dat influencers correct vergoed moeten worden: "Mensen vergeten dat aan die ene perfecte foto veel werk is voorafgegaan, en dat het misschien vijf jaar lang dagelijkse inspanningen heeft gevergd om die community van 10.000 volgers op te bouwen. We hebben al campagnes gedaan in het buitenland, en daar is dat besef al veel meer doorgedrongen. Hier voel ik me soms een missionaris op dat gebied."